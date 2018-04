Revelan que la película de 'Han Solo: a Star Wars Story' será estrenada en Cannes

Diversos reportes aseguran que 10 días antes de su estreno comercial la película de Han Solo, y que forma parte de universo cinematográfico de Star Wars, será presentada en el festival de Cannes.

California, Estados Unidos .- Anunciada para llegar a las salas de cine de todo el mundo el próximo 25 de mayo Han Solo: a Star Wars Story, cinta que narrará los orígenes del bandido que ayuda a los hijos de Anakin Skywalker a destruir al imperio galáctico, tendrá su estreno a nivel mundial en el festival de Cannes, reveló la productora del film.

Conocida como una de las mejores competiciones a nivel mundial el festival realizado en la rivera francesa se caracteriza por presentar historias más apegadas a los denominadas cintas de arte, pero aún así cuenta con un segmento dedicado a films más comerciales por lo que Han Solo será exibida fuera de competencia, indica un tweet colocado en la cuenta oficial de la saga espacial.

Chewie’s going to Cannes. Solo: A Star Wars Story will be presented in Official Selection Out of Competition at the forthcoming Festival de Cannes. pic.twitter.com/MDUReVJTNS

— Star Wars (@starwars) 6 de abril de 2018