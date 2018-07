Confirman a Carrie Fisher como parte del elenco de Star Wars IX

Londres, Reino Unido .– La última parte de la saga fílmica de Star Wars comenzará a ser grabada en los estudios Pinewood, ubicados en Londres, esto de acuerdo con el sitio oficial de la cinta. De igual forma, se reveló que la princesa Leia Organa, interpretada en las anteriores películas por Carrie Fisher, quien falleció el diciembre del 2016, también aparecerá en el episodio IX.

El director de esta película será J.J. Abrams, quien dirigió el capitulo VII “El Despertar de la Fuerza”, y contará entre el reparto de actores con Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo y Billie Lourd.

También se indicó que volverán a contar con la participación de Mark Hamill, Anthony Daniels y Billy Dee Williams, que interpretarán nuevamente a Lando Calrissian.

It’s bittersweet facing my final chapter without her-She is simply irreplaceable. I’m finding solace in the fact that she won’t BE replaced & would love the worldwide outpouring of affection from those who loved her when they heard the news.#CarrieOnForever pic.twitter.com/7ueMqBxQwa

— Mark Hamill (@HamillHimself) 29 de julio de 2018