Con más de 480 mil asistentes, la exposición Frida Kahlo: Making Her Self Up, rompe récord de asistencia en el Victoria & Albert Museum de Reino Unido.



A mediados de junio fue inaugurada la exposición Frida Kahlo: Making Her Self Up en el Victoria & Albert Museum de Reino Unido. En ella se exhibe una colección de ropa y objetos personales de la pintora mexicana que dan cuenta de la estrecha relación entre la vida y la obra de la artista.

La exposición se conforma de 200 piezas, entre ellas hay extractos de sus diarios, dibujos nunca publicados, cartas que escribió a Diego Rivera, a sus médicos y amigos cercanos, además de frascos de medicina, piezas de maquillaje y joyería, así como su famosa bota pintada de rojo.

Es la primera vez en 50 años que la colección de objetos personales de Frida Kahlo sale del país y por ello ha sido bien recibida por el público inglés. El Victoria & Albert Museum, dio a conocer que este mes ha tenido que ampliar los horarios de visita de las 17:00 a las 19:00 horas debido a la gran demanda que ha tenido la exposición. Frida Kahlo: Making Her Self Up estará abierta al público hasta el 4 de noviembre, el costo del boletos es de 5 euros.

Elizabeth Lastschenko, subgerente de Relaciones Públicas y Prensa de Anglo Arts, informó que Frida Kahlo: Making Her Self Up ha roto récords de asistencia pues vendió 20 mil boletos en preventa en su primer día de exposición, y ha superado ya el mayor números de visitantes registrados a una de sus exhibiciones, 480 mil asistentes, cifra que correspondía a Alexander McQueen.

En una entrevista para la Secretaría de Cultura, Elizabeth Lastschenko destacó que la prensa mundial la considera una de las 10 exposiciones internacionales más importantes de 2018.

