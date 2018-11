Como parte de los esfuerzos de Real Academia Española (RAE) mejorar, de manera sencilla y cercana, el conocimiento del español presentó su primer “Libro de estilo de la Lengua española según la norma panhispánica”.

Madrid, España .- Con la intención de comenzar a diluir las dudas que tenemos acerca de la forma de escribir en, y acerca del, mundo digital la RAE se dio a la tarea de realizar “El Libro de estilo de la Lengua española según la norma panhispánica” documento que, en palabras de Víctor García de la Concha, director honorario de la RAE, está “pensado para los escritores digitales”.

de la Concha añadió que las nuevas tecnologías “están cambiando el mundo y la escritura. Lo que suscita muchas dudas cuando se trata de decidir qué palabras emplear para comunicarnos. Por ello, se ha preparado un manual consensuado entre las 23 instituciones que forman la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale)”.

En declaraciones retomadas por Notimex, Ana Rosa Semprún, directora de la editorial Espas, quien corre a cargo de la edición del libro, señaló que es “la primera vez que la RAE hace un libro de estilo. Es, además, uno práctico con intención didáctica que ayudará al usuario”.

Por su parte Francisco Javier Pérez, ejecutivo de Espas, subrayó la importancia de que este libro de estilo sea, según la norma panhispánica, lo que significa que es una obra no enfocada a ningún país hispanohablante en particular sino a todas las naciones que comparten el español, y que busca describir los usos pero no sancionarlos”.

El libró consta de 504 páginas, cuenta con un tiraje inicial de 10 mil ejemplares, al ser cuestionado acerca de la similitud de esta obra con la publicada por medio de comunicación como El País, el director honorario de la RAE señaló que; “Esas son obras de uso interno, para lograr una personalidad, fijar principios éticos y normas de redacción”, agregó García de la Concha. Mientras que en este caso se trata de resolver “las dudas por los continuos cambios de una lengua tan viva”, que hablan unos 570 millones de personas. El que fue director de la RAE entre 1998 y 2010 apuntó que la edición web del Diccionario “recibe 65 millones de consultas mensuales”.

En la parte final del volumen hay un glosario con recomendaciones como ‘yutubero’, por “youtuber”, mientras que la expresión, ‘te mando un WhatsApp’ debe ser escrita como ‘te mando un guasap’.