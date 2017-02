¿Puede Donald Trump sufrir un “impeachment” y ser retirado del cargo?

Hasta el momento, más de 500.000 personas han firmado una petición para lanzar un juicio político Donald Trump, pero ¿podría tener efecto?

Washington, D.C.,- Todavía no han pasado dos semanas desde que tomó posesión como el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero el republicano Donald Trump ya enfrenta una crisis de popularidad que ha generado que más de 500 mil personas hayan firmado una petición en Internet para iniciar un juicio político en su contra.

Según rescata el portal RT, cualquier miembro de la Cámara de Representantes puede iniciar el proceso de “impeachment”, sin embargo, dicha propuesta tendrá que pasar por un comité legal, dirigido actualmente por el republicano Robert William “Bob” Goodlatte, personaje que hace unos años no apoyó una propuesta para iniciar un juicio político contra Barack Obama.

Pero independientemente del proceso, las incertidumbres radican en si el nuevo presidente podría ser retirado del cargo bajo una base legal, algo que varias figuras de la política estadounidense afirman es posible.

Este jueves, por ejemplo, el congresista de Texas, Joaquín Castro, acusó al presidente Trump por supuestamente “exceder su autoridad constitucional”, al firmar una prohibición temporal para el ingreso al país de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

Según rescata The Independent, Castró destacó que si el nuevo presidente dio instrucciones a la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) para que ignorara las suspensiones judiciales contra su orden ejecutiva, entonces está violando la ley.

If Pres. Trump ordered CBP to ignore a judicial order he should be censured as a warning. If he does it again Congress should remove him. https://t.co/DPeVgAqk5w

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2017