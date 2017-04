La Presidenta del Organismo Nacional de las Mujeres Priistas exigió una investigación “a fondo” sobre los vínculos entre AMLO y Javier Duarte de Ochoa.

Hilda Flores Escalera, presidenta del Organismo Nacional de las Mujeres Priistas, acusó a Andrés Manuel López Obrador de ser un “profesional de la mentira y del engaño”, además de advertir que su deslinda del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es “sumamente sospechoso”.

Flores Escalera exigió que se inicie una investigación a fondo sobre los posibles nexos entre el político tabasqueño y el exmandatario, recientemente detenido en Guatemala tras haber permanecido casi seis meses prófugo de la ley.

“Los militantes del PRI hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República, para que adopte esta línea de investigación. El deslinde del señor López Obrador implica una culpabilidad manifiesta”, aseguró la priista, según rescata el portal Político.

La también senadora por el estado de Coahuila, aseguró que “El señor Duarte tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana las cuales deben ser saldadas en lo individual así como todos sus cómplices”.

También precisó que “López Obrador es un profesional de la mentira y del engaño y su deslinde de Duarte resulta altamente sospechoso, por lo que exigimos su investigación a fondo”, según cita el diario 20 minutos en su portal web.

Este fin de semana, el líder nacional de Morena aseguró no tener ningún tipo de relación con el exgobernador de Veracruz, quien fue detenido el pasado 16 de abril en Guatemala, acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y desvío de recursos públicos.

Recientemente, figuras del PRI como su presidente nacional, Enrique Ochoa Reza, aseguró que se debe iniciar una investigación por los posibles vínculos entre ambos personajes.

“Yo no tengo ningún tipo de relación con Duarte, ni con Yunes, ni con el corrupto de Peña, ni con Fox, ni con el corrupto de Calderón, a mí me pueden llamar ‘peje’ pero no soy lagarto y voy a enfrentar a todos los mafiosos”, aseguró el político tabasqueño, según rescata Milenio Diario.