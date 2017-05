Acompañado de su Gabinete de Seguridad y de gobernadores, Peña Nieto aseguró que el Estado mexicano tiene el compromiso de garantizar la libertad de expresión.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió este miércoles con gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México para desarrollar acciones por la libertad de expresión y para garantizar la proyección de periodistas en el país.

Acompañado de su Gabinete de Seguridad y de la mayoría de los gobernadores, el presidente indicó que el Estado mexicano tiene el compromiso de garantizar la libertad de expresión, y pidió un minuto de silencio por el sinaloense Javier Valdez Cárdenas y los demás periodistas que “murieron en cumplimiento de su deber”, destaca el Noroeste.

El evento se realizó este miércoles al mediodía en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, y se denominó “Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores”.

Al encuentro acudieron también comunicadores quienes manifestaron su molestia ante el enorme número de periodistas que han sido asesinados en los últimos años en el país.

“Entiendo su indagación a la que nos solidarizamos, estamos aquí no para dirigir discursos, sino para reafirmar compromisos para combatir la impunidad, para que la muerte de periodistas no quede impune y se encuentre a los responsables”, señaló el presidente de México.

Peña Nieto anunció que se tomarán a nivel nacional una serie de acciones que incluyen conformar un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de protección, para reducir el riesgo a víctimas de delitos que atentan contra la libertad de expresión, según rescata El Universal en su portal web.

El presidente también indicó que fortalecerá la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que contará con personal capacitado que se encargará de atender los Ministerios Públicos especializados para la atención de víctimas de este delito.

“Estamos resueltos de dar con los responsables de que hayan cometido los hechos tan lamentables a quienes estaban en su trabajo periodístico. La violencia perpetrada contra periodistas y defensores de Derechos Humanos ha abierto una profunda herida entre la sociedad, (…) que lastima a México y ha generado una gran indignación”, aseguró el presidente Peña, rescata El Noroeste.

“La violencia no puede ser parte de nuestra vida cotidiana (…) Como Presidente de la República actuaremos con firmeza para detener y castigar a los responsables. No podemos permitir como gobierno la censura ni labor de la prensa, una democracia plena requiere que nadie calle su voz, tienen razón quienes afirman que no se mata la verdead, matando periodistas”, concluyó.