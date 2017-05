El nuevo portaaviones “USS Ronald Reagan” participará junto con el “USS Carl Vinson” en maniobras conjuntas en el Pacífico Occidental.

La Marina de los Estados Unidos confirmó este viernes que ha enviado su portaaviones USS Ronald Reagan a aguas cercanas a la península de Corea, en donde ya se encuentra el USS Carl Vinson, en lo que muchos han calificado como una escalada en las tensiones entre Washington y Pyongyang.

Dos funcionarios de Defensa confirmaron a la CNN la decisión, que se produce pocos días después de que Corea del Norte mostró que no sólo no dejará de lado su programa de misiles, sino que lo intensificará, luego de lanzar un proyectil que alcanzó la reentrada controlada “con éxito” en la atmosfera inferior de la Tierra, en lugar de caer de nuevo a la superficie.

Forward-deployed Carrier Strike Group 5 – led by USS Ronald #Reagan – sets off on its first patrol of 2017. https://t.co/JTQvFSii4o pic.twitter.com/rZBQJjmskW

— U.S. Pacific Command (@PacificCommand) May 18, 2017