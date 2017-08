No creo en el discurso de AMLO rumbo al 2018, advierte Peña Nieto

“No seré yo, sino los mexicanos y nuestra democracia los que decidan qué futuro quieren para México”, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto.

Faltan pocos días para que el presidente Enrique Peña Nieto entregue su Quinto Informe de Gobierno, el último antes de las próximas elecciones federales.

De cara al fin de su mandato, Peña Nieto, quien devolvió al PRI al poder después de dos sexenios de alternancia, por fin habla abiertamente sobre Andrés Manuel López Obrador, quien según las encuestas se mantiene por el momento como favorito para llegar a la silla presidencial.

En una reciente entrevista con Ciro Gómez Leyva para Imagen Televisión, el presidente aseguró que respeta a Andrés Manuel, pero no está de acuerdo con su proyecto político.

“Déjame decirte algo sobre alguien a quien no conozco en lo personal. He venido recogiendo sus discursos, los de antes y los de ahora. Tengo respeto para su persona, pero no comparto el proyecto que postula, que es muy distinto al nuestro”, señaló el mandatario mexicano.

El presidente Peña Nieto fue muy discreto en sus declaraciones sobre Obrador. No lo conozco personalmente dice, lo respeto, pero no ha dejado de lado los cuestionamientos que le han hecho a la figura del tabasqueño desde hace varios años, esas comparaciones perniciosas (para AMLO) con el presidente de Venzuela, Nicolás Maduro, y con su antecesor, Hugo Chávez.

Para Peña, la preocupación es clara: si AMLO llega a la presidencia, dice, México podría retroceder, padecer una crisis social y económica parecida a la que se vive actualmente en Venezuela.

“Han dicho que es muy parecido, que su fórmula es muy parecida y que les preocupa que, el día de mañana, ese discurso (de López Obrador) prospere; que el día de mañana, México, en vez de avanzar, como ha ocurrido en los últimos 25 años, se parezca a lo que hoy es Venezuela”, advirtió el presidente.

A pesar de estos cuestionamientos, Peña, siempre cauto, dijo que no quería “ ser irrespetuoso diplomáticamente”, pero precisó que la retórica de López Obrador “es un discurso que en su momento enarboló (el fallecido presidente Hugo) Chávez y ha continuado el presidente (Nicolás) Maduro” de Venezuela.

El problema, dice el mandatario, es que este tipo de discursos “nunca se dice exactamente cómo se van a resolver los problemas, y eso, al final, termina matando iniciativas, termina matando instituciones, termina destruyendo democracias, termina cancelando a los opositores a ese Gobierno”.

A pesar de todo, indicó, “no seré yo, sino los mexicanos y nuestra democracia los que decidan qué futuro quieren para México. Seré absolutamente respetuoso de lo que decidan el próximo año”.

