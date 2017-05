Bradford, Inglaterra .- Un video compartido en las redes sociales muestra el momento en que una mujer de cabellera rubia intenta interrumpir una entrevista con Norman Smith, editor político de la British Broadcasting Corporation (BBC), ante ello el reportero de la misma cadena televisiva, Ben Brown, empuja a la intrusa.

Pero al hacerlo la avienta hacia atrás tocándole el seno derecho, la muchacha al sentirse agredida físicamente comienza a golpear al periodista quien no responde a la agresión.

El suceso ocurrió mientras Smith era cuestionado acerca del manifiesto presentado por Jeremy Corbyn, del Partido Laborista. La reacción de Brown has sido calificada como violencia sexual por usuarios de la redes sociales.

El también presentador de noticias y autor del libro Sandstealers, emitió un comunicado, a través de su cuenta oficial de Twitter, donde aclara que el toque inapropiado a la mujer se produjo por que intentaba evitar que la muchacha interrumpiera su trabajo. Y aseguró que fue totalmente fortuito el que le tocará el pecho.

Unfortunate interruption of broadcast in Bradford – just tried to minimise disruption but v tricky live on air – completely unintentional

— Ben Brown (@BenBrownBBC) 16 de mayo de 2017