Graban el paso destructor de un tornado bicolor en Canadá

Alberta, Canadá .- Autoridades de la localidad Three Hills, ubicada en la provincia canadiense de Alberta, alertaron a los habitantes acerca de los posible daños ocasionados por el paso de un tornado, en las redes sociales se difundieron varios videos que muestran una tonalidad peculiar del fenómeno meteorológico.

El paso del tornado bicolor no produjo incidentes de gravedad por lo que funcionarios, de la Agencia de Emergencia de Alberta, señalaron que la tormenta ya no era capaz de producir daños mayores por lo que decidieron cancelar la alerta de emergencia.

Tornado touches down this afternoon in Three Hills, Alberta – @rtt05 pic.twitter.com/dVEoxg1z5j

“Al principio pensé que había un incendio porque parecía un montón de humo”, dijo. “Sé que pueden ser peligrosos, pero era hermoso al mismo tiempo”.

As if I needed another reason to love Canadians. This man is mowing the lawn with a tornado in the background. Not Photoshopped. pic.twitter.com/KceHbHxiOB

— Nader (@BonsaiSky) 5 de junio de 2017