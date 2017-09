Corredora se desmaya a escasos metros de ganar una competencia [Video]

Durante un maratón la corredora Recho Kosgei se desmayó cuando se encontraba a escasos metros de ganar la competencia, el suceso fue grabado en video.

Varsovia, Polonia .- El final de un maratón realizado el pasado fin de semana en Varsovia, capital de Polonia, tuvo momentos de drama cuando la líder de la prueba Recho Kosgei, cae al asfalto y no logra levantarse esto a escasos metros de la meta.

Kosgei se colapsa cuando le faltaban 800 metros para ser la ganadora, momentos después el eslovaco Marek Hladik intenta ayudarla pero la keniana no consigue levantarse por lo que el maratonista continua su marcha. En contraste otra de las competidoras, la etíope Bekelu Beji, pasa a su lado sin siquiera voltear a ver a Recho.

En redes sociales se comentó que los organizadores del evento tardan más de cinco minutos en acercase a la atleta, para proporcionarle asistencia médica. De acuerdo con ABC, paramedicos ayudaron a la deportista poco después de que la escena dejara de ser grabada por las cámaras oficiales del evento.

Beji fue la ganadora final en la categoría femenina del 39° maratón de Varsovia.

Por su parte la agencia holandesa, que representa a la atleta accidentada, difundió un comunicado con las palabras de Kosgei : “Cuando me veo en el video sólo sé que realmente quería levantarme y seguir adelante. Fue una tortura, vi a la atleta de Etiopía pasarme y sabía que el juego había terminado. Pero doy gracias a Dios que estoy sana. Me llevaron al hospital y me cuidaron mucho”.