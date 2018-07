Atrapan a cocodrilo gigante que persiguieron por ocho años [Video]

Australia .- Un cocodrilo que pesa más de 600 kilos fue atrapado esta semana en las orillas del río Katherine, localizado dentro Parque Nacional Nitmiluk, Australia, el animal había sido avistado desde el 2010 y desde entonces los cuidadores del parque intentaban atraparlo, con la intención de evitar que atacara a alguno de los visitantes.

De acuerdo con El País, el pasado fin de semana el reptil fue localizado pero desde hace ocho años los pobladores reportaron el avistamiento del mismo; fue hasta ahora que cayó en una de las trampas colocadas para detener su paso a lugares habitados por personas.

El Departamento de Turismo de Australia detalló que el ejemplar capturado es un macho que mide 4.7 metros de largo, que tiene un peso de 600 kilogramos y se especula tiene 60 años de edad. El cocodrilo fue sedado por guardias forestales a 60 kilómetros río abajo del pueblo de Katherine.

Por su parte John Burke, guardabosque que estuvo presente en la captura, indicó que “el promedio de los ejemplares cazados es de 4.2 metros, pero nunca habíamos atrapado uno tan grande”.

Tracey Duldig, director en funciones del Departamento de Turismo y Cultura, declaró que el animal sería trasladado a una granja de cocodrilos en la región de Katherine, donde seria alimentado y cuidado.

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr

— Roxanne Fitzgerald (@rfitz18) 9 de julio de 2018