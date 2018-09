Desde mediados del mes pasado el director general de SpaceX, Elon Musk, se ha visto envuelto en escándalos mediáticos relacionados principalmente con su empresa de autos eléctricos Tesla, por lo que los anuncios de nuevos logros de sus otras compañías nos recuerdan que Musk es un empresario enfrascado en diversas misiones entre las que se encuentra construir en sector turístico espacial.

El primer paso dado por SpaceX para construir este mercado fue confirmado, esta semana, mediante un comunicado donde informa que vendió su primer viaje alrededor de la Luna, usando el BFR (Big Falcon Rocket) modelo anunciado como el remplazo de los Falcon Heavy, los cuales son los primeros cohetes espaciales reutilizables del mundo.

“SpaceX ha firmado el primer contrato del mundo con un pasajero privado para volar alrededor de la Luna a bordo de nuestro vehículo de lanzamiento BFR, un paso importante para permitir el acceso a personas que sueñan con viajar al espacio”, señala la empresa quien detalla que el próximo 17 de septiembre revelará mas detalles acerca del pasajero, y las razones por las cuales busca orbitar la Luna.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk

