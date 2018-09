¿Qué es Blockchain, la revolucionaria tecnología monetaria?

Blockchain (cadena de bloques) es uno de los términos que están de moda en el sector de la tecnología. Pero, ¿qué es y cómo funciona?

La primera vez que blockchain se usó de forma importante fue con la llegada del bitcoin, en el 2009. Bitcoin es una criptomoneda, la más popular de ellas, y blockchain es la tecnología que requiere para funcionar.

El blockchain detrás de bitcoin es un registro público de cada transacción que ha tenido lugar. No puede ser manipulado o cambiado retrospectivamente. Los defensores de esta tecnología dicen que esto hace que las transacciones de bitcoin sean seguras que los sistemas actuales.

Por ejemplo, digamos que muchas personas están haciendo transacciones de bitcoin. Cada transacción se origina en una “billetera digital” que tiene una “clave privada”. Esta es una firma digital y proporciona una prueba matemática de que la transacción proviene del propietario de la billetera.

Estas transacciones individuales se agrupan en un bloque, organizado por estrictas reglas criptográficas. El bloque se envía a la red bitcoin y este bloque validado se agrega luego a los bloques anteriores creando una cadena de bloques llamada blockchain.

Una de las ventajas de blockchain es que no puede ser manipulado. Cada bloque que se agrega a la cadena lleva una referencia criptográfica del al bloque anterior.

Esa referencia es parte de un problema matemático que debe resolverse para llevar el siguiente bloque a la red y la cadena. Parte de resolver el enigma consiste en calcular un número aleatorio llamado “nonce”. El nonce, combinado con otros datos, como el tamaño de la transacción, crea una huella digital llamada hash. Todo esto está encriptado, por lo que es seguro.

Cada hash es único y debe cumplir con ciertas condiciones criptográficas. Una vez que esto sucede, se completa un bloque y se agrega a la cadena. Para manipular esto, cada bloque anterior, de los cuales hay más de medio millón, requerirá que los rompecabezas criptográficos se vuelvan a extraer, lo que es imposible.

¿Cuáles son las ventajas del blockchain?

El blockchain se puede definir como una base de datos reforzada. Registra todas las transacciones en bitcoin, no permite pagos repetidos y requiere que varias partes autentiquen el movimiento de la moneda digital.

Debido a que la cadena de bloques no está centralizada, también significa que si una parte de ella falla, no colapsaría toda la red. Hay muchas partes diferentes de la red bitcoin que requieren que funcione. Por lo tanto, este sistema no está expuesto a fraudes o ataques.

Por todo esto, muchas empresas comenzaron a analizar el principio de la tecnología blockchain y adaptarlo para que funcione en sus negocios. Las partes de la tecnología de blockchain que hasta ahora han atraído a las empresas incluyen la capacidad de tener un registro de actividades para ayudar a que las transacciones sean más eficientes, un número reducido de partes intermedias involucradas y menores costos de procesamiento.

Algunas de las compañías que han desarrollado esta plataforma son Ethereum, Ripple, Hyperledger, IBM y R3.

El banco BBVA ya ha usado blockchain para hacer transacciones multimillonarias, mientras que Santander usa este sistema para que sus clientes puedan hacer envíos de dinero mediante su servicio One Pay FX, el cual funciona a través de la cadena de bloques xCurrent.

Por todo esto, el sistema blockchain seguirá evolucionando y pronto no solo se usará en bancos, sino en diferentes tipos de empresas y servicios. El proceso no será rápido, pero parece ser el futuro de la ciberseguridad.

