Conoce los eventos astronómicos del último mes del 2018

Ciudad de México .- Observar el firmamento permite presenciar fenómenos astronómicos variados y este último mes del 2018 no es la excepción, por lo que en los días que faltan para celebrar el año nuevo podemos ver una lluvia de estrellas, el paso de un asteroide, la última Luna llena del año y el inicio del invierno.

De acuerdo con Notimex, la lluvia de estrellas de Gemínidas podrá o observarse del 4 al 17 de diciembre, tendrán su pico de observación con más de 100 meteoros por hora bajo condiciones ideales, la noche del 13 y la mañana del 14 del presente mes. El nombre otorgado a este fenómeno es debido a que las estrellas parecen irradiarse de esta constelación, Gemínidas, son una de los dos únicas lluvias de meteoros asociadas con asteroides en lugar de cometas, cuyo origen se especula es el asteroide 3200 Faetón.

En la madrugada del 16 de diciembre, después de la puesta de la Luna, el cometa 46P/Wirtanen pasará a cerca de 30 distancias lunares de la Tierra a una velocidad de 10.07 kilómetros por segundo y podrá ser visible con telescopio o binoculares.

El miércoles 5 de diciembre será posible observar a Mercurio que aparecerá debajo de la Luna creciente y menguante. Dos días después, será Luna nueva, la cual marca el comienzo del undécimo mes del calendario chino.

Por su parte la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA ) recordó que el 9 de diciembre, el asteroide, 2013 VX4, de un tamaño estimado entre 48 y 108 metros, pasará por la Tierra a cerca de 2.8 y 6.4 distancias lunares a unos 6.62 kilómetros por segundo.

El miércoles 12 la Luna estará en su apogeo, la más alejada de la Tierra para esta órbita. La tarde del viernes 14 de diciembre, Marte se apreciará brillará por encima de la Luna casi llena.

Desde la noche del 20 hasta la mañana 21, Aldebarán, estrella más brillante de la constelación de Tauro, se apreciará cerca de la Luna.

El 21 de diciembre se presentará el solsticio de invierno, cuando termina el otoño y comienza el invierno, donde los periodos diarios de luz solar son cortos, sin embargo, este día tendrá el período más corto de luz solar.

La noche del 21 de diciembre, el objeto 2003 SD220, pasará cerca de la tierra a 7.4 distancias lunares a una velocidad de 6.24 kilómetros por segundo. Mientra que la última Luna llena del año acontecerá en la víspera de navidad, el sábado 22 de diciembre.

What’s up in the sky to see in December? You can expect to see up to 120 meteors per hour during the Geminid meteor shower, catch your last view of Saturn for several months and spot a visible comet. Find out when and where to look up: https://t.co/DCXtAezKQt pic.twitter.com/cSSnDTHxip

— NASA (@NASA) 2 de diciembre de 2018