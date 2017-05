El exocerebro

La transformación de las tecnologías digitales en los aparatos de defensa militar en E.E.U.U. demuestra que el incremento de la capacidad de cómputo, de almacenamiento de datos, de proceso de información, se duplica a velocidades superiores a las previstas por Moore y aparentemente sin límite. Por ejemplo, los procesadores de las supercomputadoras que en 1996 permitían modelar y simular explosiones nucleares, diez años después servían para alimentar los gráficos hiperrealistas de los videojuegos en consolas caseras.

Han pasado no diez sino cincuenta años y la tecnología digital multiplica su poder y disminuye su tamaño de manera aparentemente ilimitada. La Ley de Moore no es científica o al menos tiene una capacidad explicativa que el ingenio humano y el desarrollo de la tecno-industria se encarga de desmentir constantemente. Los científicos y técnicos que desarrollan tecnologías digitales publican sus nuevos inventos aun antes de haber cobrado siquiera los derechos de explotación de sus patentes.

Este sorprendente proceso de cambio trae aparejado un cambio significativo en el contexto social y cultural hiper tecnologizado. Las tecnologías de la mente, especialmente las de la visualización, las de la conversación, las de geolocalización, la portabilidad de los elementos de la vida cotidiana, han modificado nuestras costumbres y también nuestro modelo cognitivo, nuestra manera de representarnos la realidad. Son, para usar los términos que Roger Bartra tomó de Robert Wilson, nuestro “exocerebro”.

Que ese exocerebro pueda ser contenido en un reloj de pulsera o en un pin del tamaño de un grano de arroz es significativo, pero lo es más el hecho de que pronto ese exocerebro sea controlado y se comunique sin grandes problemas con nuestra mente. Recientemente, Ellon Musk, CEO de empresas que han perfilado el futuro en terrenos tan diversos como la exploración espacial, la energía solar o los automóviles sin conductor humano, ha manifestado su interés en desarrollar interfaces mentales que nos permitan interactuar sin contacto físico alguno con sistemas autónomos. Hace ya casi cinco años que Miguel de Nicolelis nos dejó sin habla durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol al mostrar como una persona cuadripléjica podía operar mentalmente un exoesqueleto para dar la patada inicial.

Robots y niños en la escuela

En un contexto de realidad sintética, diseñada, lejana del mundo natural e hipertecnologizada, nuestros hijos conviven con dispositivos y sistemas que transforman de manera profunda su modelo cognitivo. De la lectura en sitios marcados por hipertextos a los videojuegos que pueden ser adaptados a las necesidades del jugador, o a los dispositivos portátiles que lo mismo permiten publicar fotografías, vídeos, sonidos, o cualquier producto en formato digital en una red social cualquiera, nuestros hijos ven como un elemento más de la realidad lo digital. Navegar, escuchar música, interactuar, descubrir, todo se media con tecnologías. Lo visual auditivo se mezcla de manera inextricable con emociones generadas con realidades aumentadas por experiencias que se viven a través de un soporte digital. En cualquier sitio los chicos demandan el dispositivo digital del padre o de la madre que en muchos casos prefieren dotarlos de uno propio.

La escuela pierde su lustre con clases llenas de verbalidad, llenas de docentes que escapan a revisar su Facebook en cuanto asignan a los chicos a la tediosa tarea de llenar páginas de ejercicios escolares.

Aprender mediando con tecnología ofrece una posibilidad menospreciada o ignorada. Cuando se aprende colaborando con un sistema autónomo, mediante la programación de un robot, por ejemplo, no sólo se desarrolla una destreza técnica, el chico se percata de la propia capacidad para preparar a un agente a realizar una tarea que se espera que realice un ser humano. Lo más importante se aprende, como aprender en colaboración con un sistema que de manera desinteresada y sin censura nos dice cuáles son los errores a enmendar en nuestros procesos intelectuales.

¿Tecnologías sólo para superar la brecha digital?

Al revisar el modelo educativo que el actual régimen ha presentado como parte de la Reforma Educativa, uno encuentra, por primera vez en los quince años de esfuerzos por integrar tecnología en la escuela, una propuesta por superar la brecha digital. Y no me digo que los esfuerzos realizados por los últimos tres gobiernos no hayan dotado a muchas escuelas de computadoras o proyectores, sino a la necesidad que tiene nuestro país de emplear la tecnología digital en la mediación del aprendizaje.

Generalmente la tecnología es concebida como un “territorio a conquistar” y no como un elemento del entorno educativo que nos permite aprender a aprender. Mediar la construcción de nuevos conocimientos con herramientas como la representación visual no es asunto nuevo en la escuela. Sabemos cómo modificó nuestra capacidad para calcular la invención del ábaco, la regla de cálculo o las calculadoras mecánicas. Ver lo abstracto representado con medios “concretos” es una forma fundamental que han desarrollado los humanos para poder pensar.

Así que, si se cumple la promesa de AprendeMX y llegan a las escuelas los equipos digitales necesarios, los maestros tendrán en las manos una oportunidad extraordinaria para probar en sus aulas que los niños pueden representarse complejos problemas matemáticos de forma concreta (vaya paradoja) con un dispositivo digital. Podrán, por ejemplo, retar a los chicos/as a programar a un robot virtual para que dibuje un polígono regular. Entonces los niños deberán aprender a “aprender matemáticas” mediante la interacción con una realidad diseñada, artificial. Quizá su mundo sea más comprensible, más humano (o ¿más posthumano?) y el camino de aprender será más interesante que el mío. El reto para los maestros es imaginar una nueva forma de educar.

El fracaso de la Ley de Moore como ley científica es por ello una gran noticia. El posthumano se avecina.

