Otra Visión sobre el McLane-Ocampo

En atención a la polémica suscitada en este medio y en redes sociales respecto de mi artículo “AMLO, Juárez y el McLane-Ocampo”, publicado en El Semanario el pasado 3 de agosto, invité a algunos historiadores de prestigio que generosamente me mandaron sus críticas y comentarios, a ocupar el espacio de mis columnas de las próximas semanas, para compartir sus respectivas visiones con nuestros lectores, con el propósito de enriquecer el debate civilizado y respetuoso que usted lector merece. Ofrezco brindar al término de dichas publicaciones un comentario ponderado final.

Algunos ignorados «ignorantes»

Cuenta Nemesio García Naranjo en sus memorias que, a principios del siglo XX, el general liberal Francisco Naranjo le espetaba que Francisco Bulnes se había limitado a propalar en El verdadero Juárez la misma calumnia que los conservadores habían lanzado en su día contra el “Benemérito en ciernes”: la firma del tratado McLane-Ocampo de 1859 entre el gobierno estadounidense y el liberal mexicano. Nemesio recuerda que le respondió a su tío que el tratado fue real y que sólo por el rechazo del senado estadounidense no pasó de «delito frustrado». Para convencerle le obsequió una copia del documento. El viejo militar le respondió, visiblemente contrariado tras su lectura, que conoció bien a Juárez y «no pudo autorizar esa porquería». Con todo, el viejo héroe de la guerra de Reforma eventualmente cedió y hubo de reconocer «con profunda tristeza que no era un mito». Nemesio, por su parte, sacó en claro que durante esa época los soldados lucharon por la causa liberal sin siquiera sospechar los turbios tejemanejes de la política tras bastidores.

A 158 años el tema sigue desbordando pasiones. Los defensores de Juárez y sus consocios hoy ya no niegan la existencia del tratado, más bien mitigan su gravedad o recurren a más audaces y discutibles interpretaciones. Don Antonio M. Prida en El semanario del 3 de agosto de 2018, bajo el título de “AMLO, Juárez y el McLane-Ocampo”, presenta el acontecimiento como ejemplo de «negociación diplomática», como muestra inequívoca de «la sagacidad y visión del Presidente Juárez» que habría permitido «el surgimiento de la República Mexicana». Se interpreta el tratado, pues, inclusive como positivo y patriótico. En su reivindicación califica como «ignorantes» a quienes lo vilipendian. Cabe preguntar entonces, ¿quiénes son, o fueron, esos presuntos «ignorantes»?

Sin afán de ser exhaustivo comenzaré con Justo Sierra, para quien «el tratado o pseudo tratado McLane-Ocampo, no es defendible; todos cuantos lo han refutado, lo han refutado bien; casi siempre han tenido razón y formidablemente contra él. Estudiándolo hace la impresión de un pacto, no entre dos potencias iguales, sino entre una potencia dominante y otra sirviente; es la constitución de una servidumbre interminable». Don Justo se quebraba la cabeza buscando explicar a los políticos mexicanos que fraguaron el tratado, tan admirados por él. Recalcó que se trató de un «hecho pasmoso» y que nadie habría vacilado en catalogarlo como «crimen político» si la «alucinación» de los prohombres de la Reforma, motivada por la «fiebre política», no fuera un paliativo. Para Francisco I. Madero, equivalió a un «desgraciado incidente», lo atribuyó a un «momento de debilidad de Juárez» que se habría traducido en una «gran amenaza para nuestra integridad territorial». A José Vasconcelos, juarista en su juventud, el tratado le pareció «prueba irrefutable» de traición y sacrificio de la soberanía. Más severo, el fundador de la SEP censuró a quienes suavizaban su crítica del tratado y sus protagonistas, asegurando que no podrá haber patria mientras circulen juicios que escamoteen el franco repudio que merece. El historiador Carlos Pereyra equipara el McLane-Ocampo con «la ignominia de la entrega del país […] por un ruin precio» y, entre otras muchas reflexiones, deja ver cómo Juárez y los suyos, que habían tomado como bandera en la Revolución de Ayutla la protesta contra las concesiones que hiciera Santa Anna a Estados Unidos, contradictoriamente plantearon el tratado como «ampliación» del acuerdo de 1853. Frente a estos hechos, señala que muchos de los mismos liberales «se indignaron» y pensaron que ningún congreso mexicano lo habría aprobado. Sin embargo, el tratado fue firmado por un gobierno sin facultades legales para hacerlo según la Constitución de 1857. El historiador José Fuentes Mares, uno de los más grandes expertos en el estudio del período, dice que con el McLane-Ocampo Juárez cometió «suicidio histórico». De ratificarse «Juárez sería hoy la figura más negra de la historia de México». Los conservadores, con el Mon-Almonte y el tratado de Miramar «no se atrevieron a tanto».

Amerita un desarrollo mucho mayor, pero con lo aquí expuesto bastaría para cuestionar seriamente que las censuras al tratado se deban a la ignorancia. Es claro que fueron críticos del McLane-Ocampo personajes que se encuentran entre lo más granado en la historia del pensamiento, la política y la cultura mexicana. Deliberadamente mencioné a varios conspicuos liberales. Acaso todos ellos advirtieron bien que el tratado no representaba solo la inocua cesión de derechos de tránsito de personas y mercancías estadounidenses a perpetuidad por Tehuantepec y otras rutas, sino de tropas que podían ingresar y combatir en nuestro país incluso sin la venia del gobierno mexicano e intervenir en nuestras discordias civiles en favor de sus intereses. De esta guisa, México se convertiría en una especie de protectorado. Agradezco a don Antonio Prida su admirable caballerosidad al prestar su espacio para estas líneas a contracorriente de lo que él piensa. Es un noble gesto que invita a la respetuosa discusión en búsqueda de la verdad.

Semblanza del autor

Rodrigo Ruiz Velasco Barba

Licenciado en Historia y maestro en Historia de México, por la Universidad de Guadalajara. Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Historia, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. En 2011 fue premiado por la Cámara de Comercio de Guadalajara con el “Premio Presbítero Agustín Rivera” al primer lugar en la modalidad de tesis de posgrado y trabajos de investigación en Sociología e Historia. Es autor de Salvador Abascal: el mexicano que desafió a la Revolución, publicado en 2014 por Rosa María Porrúa Ediciones. Es colaborador de revistas en México y el extranjero, especializadas en investigación y divulgación histórica. Desde 2014 es profesor de la Universidad Panamericana.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.