Razones para no preocuparse por Facebook

No construimos servicios para hacer el dinero,

hacemos el dinero para construir mejores servicios.

Mark Zuckerberg.

Las acciones de Facebook (FB) observaron el peor día de su historia al caer 19% el pasado 26 de julio, luego de presentar un reporte que decepcionó a participantes, no obstante, presentó un crecimiento en utilidades mayor al previsto (30%). El crecimiento trimestral de los ingresos del 50% nunca iba a durar para siempre, pero FB todavía tiene muchas oportunidades enfrente. Hablar del fracaso de Facebook puede estar de moda, pero eso simplemente no sucederá dados los números. Con las nuevas estimaciones de utilidades, aunque más discretas, su múltiplo P/U estimadas al 2019 son de 18.0x vs. históricos de más de 100x.

Antecedentes

Los inversionistas han estado preocupados por el impacto del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR), requiriendo a compañías como FB actualizar políticas de privacidad y promulgar nuevas prácticas para proteger mejor los datos de usuarios europeos del uso inapropiado, además de seguir lidiando con las consecuencias de Cambridge Analytica que resultó en la caída de datos de decenas de millones de usuarios en manos no autorizadas. Esto impactó negativamente las ganancias del 2T18. Los usuarios activos diarios europeos en junio cayeron a 279 millones, frente a los 282 millones en marzo. FB advirtió que los resultados en Europa del 3T18 pueden ser neutrales o ligeramente bajos, pero señaló que: “no anticipamos que estos cambios tengan un impacto significativo en los ingresos publicitarios”. De hecho, los ingresos publicitarios europeos de FB siguen creciendo. Lo que sigue sobresaliendo es la brecha entre los ingresos de usuarios entre Estados Unidos y el resto del mundo. Al 2T18, el ingreso promedio de FB por usuario fue de $25.91 en Estados Unidos vs. $8.76 en Europa. Dicha diferencia, a pesar de la diferente riqueza entre países, deja mucho margen de mejora para Facebook en Europa.

FB también habló también sobre su mayor inversión hasta 2019. No obstante FB está ciertamente en una sólida posición financiera para manejar la presión del GDPR en Europa y otras preocupaciones de seguridad en todo el mundo. Además, otras empresas similares del mismo modo tienen que batallar, por lo tanto, la posición competitiva de FB, particularmente con los anunciantes, sigue siendo muy fuerte.

Tres razones para no entrar en pánico… paciencia

El crecimiento sigue siendo impresionante. Aun con el peor escenario, los ingresos de FB crecerían cerca de 24% en el 4T18. Ése es un número que la mayoría de las compañías, especialmente aquellas del tamaño de FB, no logran. El menor crecimiento es “natural” en una empresa cuyo crecimiento por años ha sido espectacular. No obstante, se espera que las ganancias por acción de FB casi se dupliquen de $5.39 el año pasado a $10.05 en 2020, lo que representa un crecimiento anual compuesto del 23%. En otras palabras, la compañía aún tiene mucho crecimiento por delante. Lo anterior considerando las tradicionales sorpresas que cada año FB comenta en una historia de permanente innovación. Es bastante “irracional” que una acción del tamaño de FB pierda casi el 20% en una sola sesión. El colapso puede deberse más a una “toma de utilidades” que a un informe decepcionante. Después del escándalo de Cambridge Analytica, las acciones de FB aumentaron dramáticamente en los últimos meses, ganando más del 40% durante ese tiempo. Es importante que los inversionistas de FB den un paso atrás y tomen una perspectiva a largo plazo. A los medios financieros les gusta sacar provecho de una baja tan fuerte de un solo día porque es una buena historia, pero FB todavía está arriba del 81% en los últimos tres años y del 413% en los últimos cinco años. Cambridge Analytica y la piratería rusa han propiciado argumentos para alertar los peligros de efectos negativos mundiales de empresas como FB. La realidad es que FB juega un papel significativo en las vidas de miles de millones de personas que eligen ir a sus plataformas para conectarse con amigos, familiares y otros. Mark Zuckerberg dijo, “Hemos lanzado múltiples cambios en la última mitad de News Feed que alentaron una mayor interacción y compromiso entre las personas y planeamos seguir lanzando más como éste”. También subrayó la importancia de los grupos de FB para personas como padres primerizos, personas que padecen enfermedades raras, familias de militares y otros, mientras explicaba otra iniciativa que la compañía estaba lanzando para facilitar el ingreso a grupos. La gerencia entiende que el producto es más sólido cuando se está construyendo y fomentando la comunidad, porque eso es lo que hace que Facebook sea valioso para los usuarios. FB abordó el tema de seguridad, enumerando los pasos que la compañía había tomado para hacer que la publicidad y los anunciantes fueran más transparentes, y las inversiones realizadas en seguridad y privacidad. Al terminar esta columna la emisora ya venía recuperándose de la baja del 26 de julio.

Carlos Ponce B.

Es Fundador de la empresa SNX, Constructores de Patrimonio

y empresario en Bolsa desde hace muchos años.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.