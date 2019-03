¿Dónde estará Alibaba en cinco años?

Sobre Carlos Ponce

Inicia su carrera profesional en 1985, dirigiendo áreas de investigación, análisis, estrategia bursátil y banca patrimonial en reconocidas instituciones locales e internacionales como GBM Grupo Bursátil Mexicano y Santander Investment. Se desempeñó como Director General Adjunto en Ixe Grupo Financiero y Grupo Financiero BX+. Es el creador de la metodología de inversión conocida como “Estrategia Integral C4” para el mercado accionario mexicano y diseñó el sistema de información conocido como “Consultor” o “Éxito Bursátil”. En 2018, funda su propia compañía SNX, Constructores de Patrimonio, para promover y difundir la inversión bursátil. Las áreas de Análisis y Estrategia Bursátil a su cargo, han sido reconocidas internacionalmente por la firma Thomson Reuters como algunas con los mejores pronósticos y resultados en estrategias de inversión. Es Consejero del Programa de Difusión de la Bolsa Mexicana de Valores. Fue Presidente del jurado del Premio Nacional del Mercado de Valores de la BMV y miembro del jurado del premio CFA Challenge capítulo México. Ha sido profesor de materias relacionadas a su actividad profesional a nivel licenciatura y maestría en la UIA y el TEC de Monterrey. Es miembro del Consejo Consultivo de la UP campus Ciudad de México y del Comité Académico en la licenciatura en Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha publicado diversos libros relacionados con su especialidad: "La Fórmula: Inversiones en Bolsa"; "La Bolsa de Valores es para los Niños"; "El riesgo es No Invertir en Bolsa"; "Porque Trabajar, Estudiar y Ahorrar no es Suficiente"; "Además, Soy Empresario en Bolsa” y conferencista exclusivo de LID Conferenciantes. Es columnista regular de los periódicos El Economista y de la revista Veritas del Colegio de Contadores Público e invitado regular en programas especializados de radio y televisión (Bloomberg).