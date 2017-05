Este fenómeno ha venido en aumento en las grandes ciudades, especialmente en sus centros históricos o puntos cercanos a ellos, aunque también se observa en colonias que son de la preferencia para la construcción de viviendas y establecimientos mercantiles, derivado de la alta demanda de éstas. En el caso de la Ciudad de México, el Centro Histórico, Santa Fe, la Condesa, la Roma o la Del Valle, han sido algunas colonias donde mayormente se percibe este suceso.

Básicamente, gentrificación es el desplazamiento de una población de su lugar de origen para dar paso a otra de mayor posibilidad económica. Con ello se logra un incremento a la plusvalía de las nuevas propiedades y, desde luego, ganancias millonarias en la compraventa de ellas.

Aparentemente, en la lógica de un libre mercado, cualquiera tiene derecho a vender su propiedad si así lo desea y en el momento que así lo considere; sin embargo, lo anterior sería idóneo que se realice en plena libertad de decisión y no por causas externas o ajenas que obliguen a la venta o, inclusive, abandono de las propiedades. Para estar en situación de comprender la gentrificación, es necesario tener claro las causas o factores que la originan, quiénes terminan beneficiándose y las consecuencias que está teniendo.

Fue a la mitad de la década de los años 60, del siglo pasado, que la socióloga Ruth Glass reflexionó sobre este fenómeno y es a ella a quien se le atribuye su conceptualización.

Las consecuencias positivas que pudiera presentar van desde el mejoramiento de los servicios públicos y el ingreso de otros privados, el incremento del valor de las nuevas propiedades, así como, inclusive, el aumento del turismo, mismo que deja derramas económicas importantes.

Desde luego, los beneficiados son las desarrolladoras inmobiliarias que compran a precios bajos terrenos, casas, edificios viejos y en mal estado o vecindades; todos estos los transforman en grandes edificios con múltiples departamentos para vivienda o para uso de oficinas a costos muy elevados, con lo que se logran grandes ganancias económicas.

En términos generales, la causa que propicia la gentrificación es la económica y se logra a través de ejercer presión a los pobladores originarios para vender o abandonar sus hogares hasta la construcción de nuevos y lujosos desarrollos inmobiliarios (en comparación con lo anteriores) a los que llegan familias o personas de recursos económicos prominentes. Esto último, trae consigo un fuerte choque de costumbres entre quienes han vivido ahí y los que ahora habitarán la colonia por las nuevas adquisiciones de las propiedades. Generalmente, esto provoca que los propietarios originales terminen cediendo sus propiedades o terminen abandonándolas por un sinfín de razones.

En esa disputa, irremediablemente, se impondrán las condiciones de quienes tengan mayores recursos y apoyos y que, generalmente, serán las de los nuevos inquilinos.

Sin embargo, me parece muy importante reflexionar en algo muy particular que se percibe de algunas colonias populares que están experimentando la gentrificación; me refiero a que dichas colonias, barrios o pueblos tienen en común el olvido de las autoridades. De tal manera, la proliferación de personas en situación de calle o adictas al consumo de drogas o estupefacientes en la vía pública es la estampa diaria. Asimismo, la falta de vigilancia y proximidad social de parte de las instituciones de seguridad pública, provoca que los espacios públicos (parques, plazas o alamedas) sean utilizados como puntos de encuentro de la delincuencia, de personas en situación de calle y para el consumo de drogas.

Todo esto trae consigo el incremento de la violencia y la delincuencia, lo cual se convierte, inclusive, en un problema de salud pública y lo que irremediablemente presiona a las personas al abandono de su lugar originario. Lo ideal sería que las autoridades no permitieran dichas circunstancias adversas y que se garantizara la vivienda digna para todos.

