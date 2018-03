A pesar del resultado de los análisis, los niveles de la sustancia prohibida son demasiado bajos y no se verá afectado su enfrentamiento contra Gennady Golovkin

Saúl “Canelo” Álvarez no pasó un control antidoping, y se le encontraron residuos de clembuterol en su sistema. A pesar de los resultados, se dice que su pelea contra Gennady “GGG” Golovkin no está en riesgo, ya que los niveles de clembuterol eran muy bajos.

Golden Boy Boxing, promotora de Álvarez, emitió el siguiente comunicado:

Como parte del programa voluntario de pruebas que Canelo Álvarez insistió en tener antes de su pelea del 5 de mayo, uno de sus resultados dio positivo por Clembuterol, lo cual es consistente con la contaminación de carne que ha afectado a decenas de atletas en México los últimos años.

Como Daniel Eichner, director de SMRTL, el laboratorio acreditado a la Agencia Mundial de Antidoping que condujo los análisis dijo en su carta hoy ‘estos valores están en los niveles de lo que se espera de la contaminación de carne’.

Tras recibir esta información, Golden Boy inmediatamente notificó a la Comisión Atlética del Estado de Nevada y al promotor de Gennady Golovkin, Tom Loeffler.

Como ha sido planeado, Canelo trasladará de forma inmediata su campamento de México a los Estados Unidos y se someterá a cualquier cantidad y variedad de pruebas adicionales que la Asociación Voluntaria de Antidoping crea necesarias antes y después del 5 de mayo.

Por su parte, Canelo Álvarez dijo “Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había pasado. Me someteré a las pruebas que sean requeridas para aclarar esta vergonzosa situación y confío al final la verdad prevalecerá”.

Álvarez y Golovkin empataron su primer combate, realizado el año pasado en Las Vegas. Su revancha está planeada para el sábado 5 de mayo.

