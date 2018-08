Tras ser sancionada durante su partido de US Open por quitarse la camiseta, Alizé Cornet recibió muestras de apoyo y solidaridad, mientras que la organización fue acusada de sexista.

La jugadora francesa Alizé Cornet recibió una violación al código del US Open por parte de los oficiales del torneo, luego de que se quitó temporalmente la camiseta durante su partido de primera ronda ante Johanna Larsson. La sanción provocó un debate sobre si los funcionarios de la USTA estaban siendo machistas y la Asociación de Mujeres de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés) se refirió al acto como sexista.

Luego de darse cuenta de que se puso su camiseta al revés durante un descanso entre el segundo y tercer set, Cornet tardó 10 segundos en quitársela y volver a ponérsela, mostrando brevemente a los espectadores su sujetador deportivo. Sin embargo, ella se volteó, dándole la espalda a las cámaras de televisión antes de hacerlo.

El juez de silla del partido, Christian Rask, inmediatamente le emitió una advertencia por conducta antideportiva. Cornet, clasificada en el puesto 31 del mundo, lo miró con confusión y le preguntó “¿por qué?”

WTA defiende a Cornet

El US Open emitió un comunicado el miércoles señalando que “todos los jugadores (sin importar su sexo) pueden cambiar sus camisas siempre y cuando estén sentados en la silla del jugador, y eso no se considera una violación del Código. Lamentamos que una violación al Código haya sido aplicada ayer a la señorita Cornet. Hemos aclarado la política para asegurar que esto no suceda en el futuro”.

Por su parte, la WTA emitió su propio comunicado, diciendo que la violación del Código “fue injusta y no se basó en una regla de la WTA, ya que la WTA no tiene ninguna regla contra un cambio de atuendo en la cancha. La WTA siempre ha sido y siempre será una pionera para las mujeres y para los deportes femeninos. Esta violación al código fue aplicada bajo las reglas de Grand Slam y nos complace ver que la USTA ahora ha cambiado esta política. Alizé no hizo nada malo”.

Las pautas en el libro de reglas de Grand Slam establecen que las jugadoras pueden tomar pausas para hacer cambios de camiseta a su petición.

Si los jugadores toman descansos para ir al baño o cambiarse, se debe usar el baño designado más cercano, de acuerdo con el reglamento de Grand Slam: “Se autorizarán pausas adicionales, pero se penalizará al jugador si no está listo para jugar dentro del tiempo permitido. Cualquier jugador que abuse de esta regla estará sujeto a penalización de acuerdo con la sección de Conducta Antideportiva del Código de Conducta”, indican las reglas.

Sanción genera debate en redes sociales

Aunque la polémica sobre el cambio de camiseta de Cornet fue aclarada por oficiales del US Open al siguiente día, rápidamente generó un debate de sexismo en las redes sociales dado que los jugadores masculinos a menudo cambian sus camisas frente a la multitud, sobre todo en este torneo a causa de la ola de calor en Nueva York. Tanto Novak Djokovic como Roger Federer fueron vistos en televisión el martes cambiando sus camisetas durante sus partidos. A diferencia de Cornet, ambos lo hicieron mientras estaban sentados.

Varias tenistas y extenistas salieron en defensa de Cornet a través de Twitter, sugiriendo que existe un doble estándar en este deporte.

Esta nueva polémica aparece luego de que el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, prohibió el “catsuit” que Serena Williams vistió durante el torneo Roland Garros. Dicho traje fue diseñado para ayudarle a tener un mejor rendimiento y para evitar que se formen en su cuerpo coágulos de sangre. Sin embargo, Giudicelli dijo que todos los jugadores deben respetar las reglas de vestimenta del torneo y que el traje de Williams no será permitido en el futuro.

Cornet minima la situación

Por su parte, Alizé Cornet minimizó todo el conflicto que se generó por sus acciones y en su lugar aprovechó para saltar a la defensa de Williams luego de los comentarios “totalmente impactantes” de Giudicelli.

“Bernard Giudicelli vive en otros tiempos. Lo que dijo sobre el catsuit de Serena fue 10 mil veces peor que lo que me pasó en la cancha el martes, porque él es el presidente de la federación francesa y porque no tiene que hacer eso. Este tipo de comentarios son totalmente impactantes para mí”, dijo Cornet.

Sin embargo, ella no quiso crear controversia respecto a su sanción, la cual se aplicó solo al partido, pero agradeció las muestras de apoyo que recibió por parte de la WTA y sus colegas.

“Todo el mundo estaba muy preocupado de que pudiera recibir una multa por ello. También estaba preocupada. Me dijeron que si me imponían una multa, todos se juntarían con la WTA y haríamos una revolución y esas cosas. Yo les dije, ‘cálmense. Primero obtendré información y luego veremos si hacemos una revolución o no’. Pero creo que es justo que se disculparan conmigo (el US Open). Creo que el juez de silla probablemente se sintió abrumado por la situación”.

Alizé Cornet fue eliminada por la sueca Johanna Larsson en tres sets por marcador de 6-4, 3-6, 2-6.

