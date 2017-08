El dinero sigue perdiendo valor en México. Cada quincena las familias ven como sus salarios alcanzan para comprar menos cantidad de productos y la razón es porque los precios siguen subiendo por un nivel de inflación del 6.59% reportado al cierre de la segunda semana de agosto.

El Banco de México, encargado de mantener el nivel de inflación en niveles controlados, nos ha advertido que el alza generalizada de precios seguirá hasta finales de 2018 e incluso principios de 2019, tiempos en los que los mercados reaccionarán en positivo a los cambios de política monetaria y las reformas estructurales adoptadas por el gobierno ante choques externos.

Así que, con esto, tendremos que esperar al menos año y medio para ver la tasa de inflación en al nivel objetivo fijado por Banxico del 3.0 +- un punto porcentual, mientras tanto Inegi reporta que en la segunda quincena de agosto de 2017 la inflación alcanzó un nivel a tasa anual de 6.59%, impulsada por el alzas de productos agropecuarios y energéticos.

En la comparación con la inflación al cierre de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció un 0.31%, impulsado por aumentos en frutas y verduras y, por temporada del regreso a clases, por los servicios de educación.

El indicador subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina artículos de alta volatilidad, aumentó un 0.20% en el periodo.

En su decisión monetaria del 10 de agosto, Banxico frenó el ciclo alcista de la tasa de interés – medida para contrarrestar la inflación -, y reiteró que prevé que “en el último trimestre de 2017 la inflación retome una tendencia a la baja y que ésta se acentúe durante el año siguiente, conduciendo a la convergencia del objetivo hacia finales de 2018”.

No obstante, también advirtió que “aun cuando la inflación general anual seguirá ubicándose por encima de 6.00%, ésta parece estar acercándose a su techo”.

Desde la perspectiva del experto en banca Manuel Guzmán Moreno, autor de la columna “Contraste Económico” en El Semanario, el que México cuente con un Banco Central autónomo, abre la posibilidad de alcanzar un nivel de inflación óptimo, y considera que la tasa actual es “perfectamente manejable”.

“Así las cosas, me parece que la inflación es baja y perfectamente manejable por las autoridades monetarias del país. No obstante, aunque me gustaría decir que la inflación es una prueba superada, no es así. Se requiere de un trabajo disciplinado y permanente por parte de las autoridades financieras, teniendo siempre como prioridad que el país alcance mejores niveles de vida.” Comenta Manuel Guzmán en su artículo “Inflación: avances y retos”

Mientras que las variables macroeconómicas se ajustan en los tiempos fijados por Banco de México, las familias mexicanas deberán desarrollar su ingenio para estirar el dinero y suplir sus necesidades básicas a precios que registra el mercado.