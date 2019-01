El Tren Maya, entre modelo de desarrollo integral y el rechazo indígena

El Tren Maya se ha convertido en el proyecto insignia de López Obrador, con el cual busca cambiar la realidad del sureste mexicano y a pesar de que garantiza un modelo de desarrollo integral, ya tiene un abierto rechazo indígena del EZLN.

Ciudad de México.- Si bien el Tren Maya ha sido uno de los proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que menos polémica ha causado, además de haber recibido la aprobación popular a través de una consulta pública, el Ejército de Liberación Nacional (EZLN) ya amenazó con no permitir esta obra.

Si bien es cierto que en esta región del país hay un rezago social que ha sido histórico, los pueblos originarios también han sido muy firmes en defender sus modelos tradicionales de producción y su identidad cultural, algo que en la mayoría de las veces se ha opuesto a las propuestas que han hecho los gobiernos para revertir la pobreza.

El rechazo zapatista

Y este parece ser uno más de esos casos, ya que el vocero del EZLN, el comandante Moisés, aseguró durante un evento en el que festejaron un aniversario más de su levantamiento, que no van a permitir esta obra debido a que afecta a la Selva Lacandona y a la población.

“Aquel que está en poder, está engañando a los pueblos originarios”, dijo el vocero del grupo armado y agregó: “Aquí le decimos que no le creemos. Esa consulta que hacen es una burla y una humillación a los pueblos originarios”.

Pero advirtió que esto no es una declaración de guerra, sino un llamado a la resistencia. “Vamos a defender lo que hemos construido. No les estamos pidiendo que agarren un arma. Lo que hemos hecho no lo ganamos con balazos y bombazos, es con resistencia y rebeldía”, explicó el comandante Moisés.

La respuesta de AMLO

La respuesta del presidente López Obrador no se hizo esperar y en su tradicional conferencia matutina del pasado 2 de enero, señaló que estas declaraciones del EZLN no modifican en nada el proyecto del Tren Maya.

“Expreso mi respeto a sus planes, programas, a sus decisiones. Vivimos en un país libre. No hay represión, no hay censura. Quien califica es el ciudadano”, dijo el presidente.

Y agregó: “No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo. Nosotros queremos la paz y la reconciliación. Puede haber diferencias, las hay, pero eso no quiere decir que va a haber confrontación”, dijo López Obrador.

Con esta postura, el presidente ratifica dos cosas: que el Tren Maya sigue y que las decisiones importantes, al menos hasta el momento, las decide la sociedad a través de consultas públicas.

El modelo de desarrollo

A pesar de las críticas vertidas por el EZLN al Tren Maya, Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo del gobierno federal, insistió en que este proyecto es único en su tipo y que garantiza un modelo de desarrollo que puede beneficiar a todos los sectores de la sociedad.

“Será el primer circuito turístico regionalmente planeado para responder a las nuevas expectativas de un turista cada vez más exigente, y propiciará mayor derrama económica”, dijo el funcionario en declaraciones que retoma Notimex.

En ese sentido, destacó los alcances de esta obra, que desde su perspectiva es una gran oportunidad para aprovechar toda la riqueza cultural, histórica y de sitios naturales con las que cuenta esta zona del país y que además, necesita un impulso de desarrollo económico para revertir el rezago social.

Así, Torruco Marqués espera que “la obra impulse el desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades locales, fomente la inclusión social y la creación de empleo, promueva y resguarde las culturas indígenas locales”.

Estas dos visiones que históricamente se han contrapuesto, han sido las constantes en las últimas décadas en México, pero en esta ocasión parece que existe la posibilidad de que se logre la unificación de objetivos en beneficio de toda la sociedad, sin atentar contra las tradiciones y la esencia cultural de los pueblos originarios, así como el cuidado del medio ambiente y un modelo de negocio sustentable.