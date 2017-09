El gobierno de Israel anunció este miércoles que enviará 70 soldados, que se prevé lleguen a México en 18 horas, para ayudar durante la emergencia.

Mandatarios y líderes mundiales han mostrado su apoyo y solidaridad con el pueblo mexicano tras el sismo de 7.1 grados registrado la tarde de este martes, mismo que ha provocado hasta el momento la muerte de más de 200 personas.

Tras la tragedia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció enviar ayuda a México en caso de que se requiera y expresó su solidaridad con los mexicanos.

Te puede interesar: Obama manda mensaje en español a México, tras poderoso sismo de 7.1 grados

“Dios bendiga al pueblo de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ustedes”, dijo el presidente en su cuenta oficial de la red social Twitter.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017