Trump pide a México bloquear inmigrantes desde El Salvador

“El Salvador sólo toma nuestro dinero y México tiene que hacer MÁS para resolver ese problema. ¡Necesitamos EL MURO!”, acusó Trump en un mensaje publicado en Twitter.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a México colaborar de forma estrecha para impedir que “inmigrantes ilegales violentos” de El Salvador entren a EU, e insistió de nueva cuenta en la necesidad de construir un muro en la frontera sur.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Trump difundió un mensaje en el que urgió hoy a México y El Salvador a “hacer más” para evitar la entrada de miembros de la mara MS-13 procedentes del país centroamericano.

MS-13 gang members are being removed by our Great ICE and Border Patrol Agents by the thousands, but these killers come back in from El Salvador, and through Mexico, like water. El Salvador just takes our money, and Mexico must help MORE with this problem. We need The Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 23, 2018