Diputados critican a AMLO por no participar en debates en intercampaña

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticaron este martes que Andrés Manuel López Obrador haya declinado no participar en un debate durante la intercampaña.

El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, indicó que el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” no quiere debatir con sus contrincantes porque “es de los que piensa que ya tiene el resultado y sólo falta la elección”.

“Siente que trae la victoria de las elecciones en la bolsa… pues no, todavía faltan las campañas y vamos a ver de qué cuero salen más correas y uno de ellos es la capacidad de participar en debates”, señaló Zambrano.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Acción Nacional, Marko Cortés, aseguró que la reticencia del tabasqueño a debatir revela la forma en que implementará su esquema de gobierno y que esa es la razón por la que no quiere debatir.

“Andrés Manuel no es alguien que sepa sostener con argumentos sus ideas y propuestas, las propuestas de él son cantos al oído”, dijo.

En el mismo tono, Fernando Herrera, líder de los panistas en la Cámara Alta, expresó que “lo que debe hacer López Obrador es no faltar a la oportunidad que los mexicanos lo escuchen y escuchen sus propuestas y las puedan contrastar en su viabilidad con los otros candidatos”.

La mayoría de las voces críticas recordaron también que ésta no es la primera vez que el líder de Morena se resiste al debate, a pesar de que esa actitud le ha generado costos políticos, como ocurrió durante las elecciones de 2006 y 2012, cuando argumentó que no se quería “desgastar” con debates no programados previamente por la autoridad electoral.

“Su negativa no viene más que a demostrar por lo menos dos cosas. Una, su profunda convicción antidemocrática, siente que trae ya la victoria de las elecciones en la bolsa. Es como dirían en un meme que anduvo circulando hace unas semanas: ya tenemos los resultados, solo faltan las elecciones. ¡Pues no!, todavía faltan las campañas”, aseguró el vicecoordinador del PRD.