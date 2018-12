El presidente López Obrador acusó a un grupo de “neofascistas” por las descalificaciones al gobierno federal a raíz de la muerte de la gobernadora de Puebla y su esposo el senador Moreno Valle.

En Puebla, había pocos personajes más incómodos que Rafael Moreno Valle y su esposa, Martha Erika Alonso. Cada año, Moreno Valle acostumbraba (y era criticado por ello) pasar la Noche Buena con sus padres en su residencia en Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, el lunes pasado, se dirigía a la casa de sus padres cuando la tragedia lo alcanzó.

La pareja despegó a las dos treinta del lunes desde el helipuerto “El Triángulo de las Ánimas”, en Puebla. Martha Erika llevaba apenas catorce días gobernando la entidad, en medio de reclamos por supuesto “nepotismo”. La pareja más conocida de Puebla llevaba apenas 10 minutos en el aire cuando la aeronave se desplomó.

Las redes contra Obrador

Tras la tragedia, en redes sociales se popularizó el hashtag #AMLOASESINO que se mantuvo este martes entre las principales tendencias en Twitter. Nadie sabe bien a bien quién o quiénes impulsaron esta campaña en contra de Obrador.

Se sabe, sin embargo, que el mensaje fue difundido por cuentas de reciente creación o por cuentas que impulsaron el hashtag de forma artificial. También se identificó a cuentas de usuarios que apoyaron las candidaturas de la coalición “Por México al Frente” o a José Antonio Meade como los principales propulsores de la etiqueta.

“Neofascistas”

La respuesta de AMLO fue contundente. Esta mañana, el presidente se refirió al accidente en Puebla y calificó el ambiente que se creado en torno a la tragedia como mezquino y destacó la movilización que hubo en redes sociales para culpar a su gobierno del accidente.

“Dejen de hacer el ridículo. Sean más responsables y menos ridículos. ¿Cómo se atreven? Imagínense: un país que ha cambiado tanto, que ha cambiado de mentalidad. Pueden haber revoluciones y la gente sigue pensando lo mismo. Los que están anclados en el pasado, los que se quedaron en el almanaque, no entienden que existe una nueva realidad”, explicó el jefe del Ejecutivo.

El @GobiernoMX se comprometió a una investigación exhaustiva, transparente y sin espacio a dudas.

No permitamos que se lucre políticamente con esta tragedia.#ConLaTragediaNo pic.twitter.com/MSmZrjEdcL — Mario Delgado (@mario_delgado1) December 25, 2018

En concreto, sobre lo creadores de la tendencia #AMLOASESINO, Obrador dijo que se debería saber quiénes fueron los responsables para poder “limpiar” la redes sociales.

“Hay que saber quiénes son [los responsables de los ataques] para ver si se van limpiando de estas lacras de un medio de comunicación tan extraordinario como son las redes sociales. Es importantísimo que tengamos todos acceso a redes sociales y que podamos interactuar”, señaló el presidente.

Adversarios no enemigos

En la línea de su discurso conciliatorio, Obrador recalcó que las personas que difunden señalamientos en redes son neofascistas, pero aseguró que su gobierno no actuaría en contra de nadie y que no le desean mal a nadie.

“Nunca jamás actuaríamos en contra de nadie. Tiene que ver con nuestros adversarios, y no con todos. Son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de afectarnos, de mancharnos. No van a lograrlo. La mayoría de los mexicanos está muy consciente de lo que está sucediendo. Pueden intentar estas campañas sucias pero no prosperan. Ayuda a exhibirlos, a mostrarlos como son: mezquinos”.

“Nosotros no le deseamos mal a nadie”, señaló el presidente.