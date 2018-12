Este jueves se confirmó que Deschamps ha renunciado de forma “irrevocable” a seguir ejerciendo el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM), debido, presuntamente, a los señalamientos que sobre él pesan por enriquecimiento ilícito.

Tras la incertidumbre causada por una serie de rumores que surgieron en redes sociales sobre la supuesta detención del líder del sindicato de petroleros, Carlos Romero Deschamps, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó este jueves la salida del líder sindical.

De acuerdo con los rumores, Romero Deschamps había sido aprendido este miércoles por elementos de la Marina en su domicilio. Horas más tarde, sin embargo, autoridades de la Presidencia desmintieron esta versión.

Finalmente, este jueves, se confirmó que Deschamps ha renunciado de forma “irrevocable” a seguir ejerciendo el liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM), debido, presuntamente, a los señalamientos que sobre él pesan por enriquecimiento ilícito.

Tras darse a conocer la noticia, trabajadores y jubilados de Petróleos Mexicanos exigieron un juicio político en contra del también senador, así como impulsar la dirigencia sindical de María de Lourdes Díaz Cruz, quien busca postularse para encabezar el SNTPRM.

“Exigimos el juicio político a Carlos Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito que lo lleve al encarcelamiento, que se le realice una auditoría a sus cuentas personales; de los secretarios generales en cada sección, así como de las cuentas del STPRM”, señaló Díaz Cruz.

Por el momento, Deschamps no ha emitido declaraciones al respecto, pero figuras cercanas al líder sindical han afirmado que podría estar preparando su defensa legal en caso de que, eventualmente, sea llamado para un juicio político…

El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con el líder sindical para advertirle que el nuevo gobierno no tolerará ningún acto de corrupción.

“(Le informaron que) no íbamos a tolerar a nadie (por corrupción), fuese de alto nivel de Pemex o sindicalizado”, señaló el mandatario.

¡Inocente palomita que te dejaste engañar, es ‘Día de los Inocentes’! No, el senador Deschamps no ha renunciado a su puesto como líder sindical, sin embargo, no ha tenido la mejor semana.