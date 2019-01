Durante su campaña, Obrador prometió que impulsaría el trabajo para los jóvenes durante su sexenio. También prometió que retiraría al Ejército de las calles, sin embargo, en un extraño cambio de eventos, el presidente ha ofrecido “chamba” a 50 mil mexicanos… pero dentro del nuevo cuerpo de seguridad que su gobierno pretende crear: la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional, el polémico cuerpo de seguridad propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está en busca de los elementos que lo conformarán, alrededor de 50,000 elementos para los que ya se abrió una convocatoria.

El presidente de México inició su primer día de labores de 2019 con una conferencia de prensa en la que presentó una serie de beneficios y prestaciones laborales como “sueldos dignos”, educación y desarrollo profesional, seguros médicos y de vida, además de alojamiento, alimentación, vestimenta y vacaciones para los mexicanos que estén interesados en integrarse a la Guardia Nacional.

Te puede interesar: El indiscutible poder del TLCAN no se debilita con el tiempo

Obrador señaló que el actual número de elementos de las Fuerzas Armadas no son suficientes para integrar el nuevo cuerpo de seguridad, una figura constitucional que, no obstante, aún no ha sido aprobada por el Congreso mexicano.

Al respecto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, mencionó que se espera que el Congreso apruebe la Guardia en breve y se pueda integrar al nuevo personal, que se espera contabilice los 50,000 elementos en un periodo de tres o cuatro años.

“Se requiere de hombres y mujeres íntegros con gran sentido de la condición humana y de la responsabilidad social para que resguarden los derechos de las personas, conscientes que su correcta actuación será fundamental para preservar la seguridad pública y el problema de la delincuencia mediante procedimientos policiales con respecto a la ley y a los derechos humanos”, señaló el funcionario.

¿Cómo será el proceso?

Sandoval precisó que el proceso de reclutamiento tendrá la máxima prioridad para la dependencia a su cargo, y estará integrado por tres etapas. La primera de ellas ya concluyó con la integración de la Policía Militar y Naval a las labores de seguridad pública.

La segunda etapa corresponde a la convocatoria que se presentó este miércoles primero de enero y la tercera consistirá en la capacitación de los nuevos elementos en los centros de reclutamiento militares y navales.

¿Cómo puedes incorporarte a la Guardia Nacional?

Si estás interesado en formar parte del nuevo cuerpo de seguridad, deberás acudir a los centros de reclutamiento militares y navales que se instalarán en todo el país. Las ubicaciones de estos puntos, dijo el secretario de la Defensa Nacional, se darán a conocer en los próximos días.

Entre los requisitos destacan que los aspirantes deberán tener entre 18 y 30 años de edad. Se dio a conocer, además de que serán sometidos a un examen físico, médico, psicológico y se comprobará que no tengan antecedentes penales.

Habrá también exámenes de control de confianza, pero estos serán los que ya están establecidos tanto en el Ejército como en la Marina.

“Queremos brindarle la oportunidad a los jóvenes a que se sumen a este esfuerzo para materializar esta etapa. Se reclutaran de 2019 a 2021 a 50 mil jóvenes. Este año serán 21 mil 170 elementos. 14 mil bajo responsabilidad de la Secretaria de la Defensa y 6 mil de la Marina”, mencionó el presidente.

“Se requiere la participación de mujeres y hombres íntegros con gran sentido de la responsabilidad humana y social para resguardar los derechos de las personas y que estén conscientes de que su actuar es crucial para garantizar la seguridad”, agregó.