Se tuvo que cerrar la llave para limpiar la tubería; el desabasto de gasolina en México es consecuencia del combate a la corrupción en la distribución y será temporal.

Petróleos Mexicanos (Pemex) lleva ya varios años enfrentando el serio problema del robo de combustibles, un negocio que genera ganancias millonarias en la clandestinidad y que, afirman las investigaciones, se alimenta de la corrupción dentro de la paraestatal.

La petrolera mexicana sangra por una llave abierta que no ha podido ser cerrada por las administraciones pasadas y ahora, en medio de la crisis, el gobierno de Obrador intenta, desesperado, medidas extremas que no han sido bien recibidas y que han generado malestar y pánico.

Y es que se ha cumplido ya una semana del desabasto de gasolina en al menos seis estados de la república mexicana, pero la postura del gobierno federal es que el problema se ha magnificado el problema.

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que los problemas que se han presentado tienen que ver con cambios en las rutas de distribución para evitar así el robo de combustible.

“Cambiamos la ruta de la distribución, por eso el desabasto en algunos lugares. Puedo decir que tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas”, señaló el mandatario.

Esta medida, sin embargo, ha afectado a entidades como Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tabasco y Estado de México, estados en los que en algunas regiones se han presentado escenas de desabasto y compras de pánico.

Estrategia contra el huachicoleo

La polémica estrategia del nuevo gobierno para hacer frente al grave problema del robo de combustibles propone que el transporte de gasolinas se realice por medio de pipas, lo que ha ocasionado un retraso en la logística de abastecimiento en los centros de servicio de varios estados.

El gobierno de Obrador, no obstante, ha afirmado que en los próximos días se regulará la distribución de combustible a través de otras rutas de abastecimiento y gracias a la presencia de al menos cuatro mil elementos de las Fuerzas Armadas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

“Vamos a ir regulando todo lo que significa la distribución de las gasolinas. Vamos a modificar, si se necesita, todo el sistema de distribución. No vamos a permitir el robo. Hoy en la mañana entraron 900 elementos a las instalaciones de Pemex”, mencionó López Obrador.

AMLO vs la prensa fifi

Ante los cuestionamientos que ha recibido de parte de sus adversarios, Obrador destacó que éstos y lo que denomina como “prensa fifi” han abordado el tema de manera desmedida y que “le subieron el volumen”, pero insistió en que su gobierno ha tomado el control de la distribución y busca resolver el robo de combustible.

También advirtió que su gobierno atenderá la problemática del robo de combustible, por lo que hizo un llamado a la sociedad para invitar a todos aquellos que se dediquen a esta actividad ilícita para que dejen de hacerlo.

“Llamo al pueblo a no caer en la ilegalidad. Nunca se justifica un acto ilegal y menos cuando hay alternativas y cuando se está dando un buen ejemplo desde el gobierno. A ver quién se cansa primero: los que se roban el combustible o nosotros, pero nada más mando a decirles que soy perseverante. No va a ser fácil, pero no vamos a flaquear”, advirtió el presidente.

La llave se ha cerrado, pero nadie sabe, todavía, si será suficiente para poder limpiar las tuberías.