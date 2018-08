Contaminación puede afectar habilidades mentales de la población

Un nuevo estudio demuestra los efectos secundarios ocasionados a la mente por la contaminación del aire: afecta principalmente nuestras habilidades verbales y matemáticas.

La contaminación del aire tiene consecuencias inimaginables que van desde el daño al medio ambiente hasta el aumento de muertes a nivel mundial ocasionadas por la misma.

Para empeorar la ya precaria situación, investigadores de Estados Unidos y China publicaron en conjunto un estudios alarmante de lo que la contaminación puede ocasionar en el cerebro de los seres humanos.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que el aire contaminado reduce las capacidades cognitivas de los seres humanos, aseverándose con la edad, principalmente para los hombres con un menor grado de educación.

Las actividades cognitivas nos permiten tomar decisiones diarias, además de ayudar a desarrollar nuestra memoria, lenguaje, orientación, movimientos, entre otros. Tener estas habilidades comprometida genera un riesgo de supervivencia e incluso costos de salud altos, principalmente en adultos mayores.

El estudio encontró que las capacidades cognitivas que más se ven afectadas debido a la contaminación son las habilidades verbales y matemáticas.

Los resultados se basaron en una encuesta anual de ciudadanos chinos llamada China Family Panel Studies, la cual incluye pruebas verbales y de matemáticas para el rendimiento cognitivo. Enfocándose en resultados del 2010 y 2014 de 162 condados chinos elegidos al azar, estudiaron a un total de 20 mil personas.

Con los datos recaudados de la encuesta y utilizando datos oficiales de niveles de contaminación del aire, pudieron calcular la exposición acumulativa del individuo y compararlo con las encuestas para así poder apreciar el daño ocasionado.

Los resultados fueron impactantes, especialmente para la población masculina en edad adulta. Según palabras del investigador Xi Chen, “el aire contaminado puede hacer que todos reduzcan su nivel de educación hasta en un año, lo cual es mucho. Sin embargo, este daño es mayor para los ancianos mayores de 64 años, hombres y con baja educación. Para ellos, pueden incluso perder más de varios años de educación”.

Este estudio generará debates sobre las diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres a nivel cognitivo. Pese a no ser el único estudio en la relación del aire contaminado y el deterioro cognitivo, sí es pionero en el estudio a una amplia gama de la población de todas las edades.

Se ha demostrado que trabajar en un entorno verde, totalmente opuesto a la contaminación, mejora la productividad y aumenta la función cognitiva. Incluso se ha demostrado que vivir en una zona sin contaminación puede retardar el deterioro cognitivo ocasionado por la vejez. Por otra parte, la exposición a áreas verdes en niños mejora la capacidad de atención y mejora el sueño.

