Se impondrán nuevas medidas de seguridad tras violencia en Clásico Regio

Ante el aumento de la violencia fuera de los estadios, ya no serán permitida la presencia de cualquier barra visitante en el estado de Nuevo León ni las caravanas o marchas al estadio, y en caso de realizarse alguna se le prohibirá el acceso al estadio local.

Tras los incidentes ocurridos el pasado domingo en donde aficionados de Tigres y Monterrey se enfrentaron en las calles de la capital de Nuevo León, la Liga MX en conjunto con el secretario de Gobierno de dicho estado, Manuel González, y las directivas de los equipos involucrados anunciaron nuevas medidas de seguridad para evitar más brotes de violencia entre ambos equipos.

En conferencia de prensa, Manuel González dio a conocer los acuerdos para prevenir la violencia en Nuevo León:

Se prohibirá la entrada a los estadios en Nuevo León a los presuntos responsables de la riña.

Convocan a clubes, medios de comunicación y sociedad en general a evitar mantas, mensajes escritos o de audio que propicien violencia en redes sociales, al igual que la publicidad extrema afuera de los estadios e inmuebles cercanos.

Ya no serán permitida la presencia de cualquier barra visitante en el estado de Nuevo León ni las caravanas o marchas al estadio, y en caso de realizarse alguna se le prohibirá el acceso al estadio local.

Las autoridades de seguridad deberán recibir la base de datos oficial de los grupos de animación.

Se creará un comité permanente formado por clubes y autoridades que se reunirá periódicamente con la presencia de los medios de comunicación para compartir mejores prácticas en todas las áreas.

Se buscará el compromiso en la moderación por parte de los medios de comunicación para evitar propiciar violencia con comentarios.

Se creará una campaña de dignificación y respeto a la fuerza policiaca, al igual que de amistad entre ambas aficiones.

Respecto a las medidas, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX enfatizó: “A la afición que sea de Tigres o Rayados y vaya en caravanas y no tenga boletos no se le permitirá seguir pasando los círculos de seguridad, pero además ese grupo de animación no tendrá acceso a los siguientes partidos”.

A pesar de que se señala que ya han sido identificados a algunos de los participantes de la violencia presentada antes del clásico regio del pasado domingo, aún no se reportan detenidos por los incidentes.

El saldo de los enfrentamientos entre ambas aficiones arrojo un lesionado que aunque se reporta como estable continúa en estado grave.

