EU emite nuevas restricciones de viaje a Corea del Norte y Venezuela

Las naciones que mantiene prohibiciones o restricciones de viaje a EU son: Chad, Corea del Norte, Venezuela, Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen.

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que ha levantado nuevas prohibiciones de viajes a ciudadanos de Corea del Norte y Chad, así como restricciones para Venezuela que se limitan a funcionarios de Gobierno y sus familiares.

De acuerdo con un reporte de la CNN, Sudán, uno de los países de mayoría musulmana incluidos en la lista original de prohibición de viajes, fue removido de la misma, y por el momento sólo ocho naciones tienen impedimentos totales o parciales para viajar a Estados Unidos.

Te puede interesar: Trump retira invitación a Stephen Curry; Warriors deciden no asistir a la Casa Blanca

Con las nuevas restricciones, las naciones que mantiene prohibiciones o restricciones de viaje a EU son: Chad, Corea del Norte, Venezuela, Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen. Cabe destacar que los ciudadanos de Irán no están sujetos a prohibiciones de viajes, pero enfrentan investigaciones más minuciosas.

Cabe recordar que la prohibición actual, que fue aprobada en marzo, expiró el domingo por la noche, según rescata Reuters en su portal web. Las nuevas restricciones entrarán en vigor el próximo 18 de octubre, y son resultado de una revisión luego de que las medidas iniciales fueran impugnadas en los tribunales y provocaran indignación entre la comunidad internacional.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017