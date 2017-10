Israel se une a EU y anuncia salida de la UNESCO

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó el jueves iniciar el proceso de salida de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pocas horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos hiciera lo mismo.

I have instructed the Foreign Ministry to prepare Israel’s withdrawal from UNESCO in parallel with the United States.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 12 de octubre de 2017