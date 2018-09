El tiroteo de este jueves ocurrió apenas un día después de que un hombre disparó e hirió a cuatro personas, incluyendo a un policía, en el edificio de una corte en Pensilvania.

Estados Unidos despertó esta mañana con una noticia que, por desgracia, no ha sorprendido tanto como debería. Alrededor de las 9 de la mañana, una persona abrió fuego en el interior del almacén de distribución de la cadena de farmacias Rite Aid, en Aberdeen, Maryland.

Aunque por el momento no se cuentan con mayores detalles sobre lo ocurrido, reportes de prensa local, que citan a la oficina del sheriff del condado de Harford, destacan que al menos tres personas han muerto y otras más se encuentran heridas.

La policía del condado dijo en rueda de prensa que el atacante fue detenido y se encuentra en condición crítica, pero no reveló mayores detalles sobre su identidad o género. Versiones de la CNN, sin embargo, destacan que se trata de una mujer.

La cadena de noticias señala que la atacante sería una empleada inconforme que abrió fuego en su lugar de trabajo, después habría intentado quitarse la vida. Las autoridades locales confirmaron que no efectuaron ningún disparo en su intervención, pero todavía se desconoce si la detenida sobrevivirá.

“Podemos confirmar que hubo un tiroteo en el área de Spesutia Road y Perryman Road. Hay varias víctimas. La situación está en curso. Por favor eviten el área”, escribió la Oficina del Sheriff en su página oficial de Facebook.

Se sabe también que la oficina del FBI en Baltimore, acudió al lugar de los hechos y asiste ya al departamento policial en el incidente, tuiteó el FBI. Los agentes especiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también han acudido al lugar.

El tiroteo de este jueves ocurrió apenas un día después de que un hombre disparó e hirió a cuatro personas, incluyendo a un policía, en el edificio de una corte en Pensilvania antes de ser abatido a tiros por la policía.

Aunque, desafortunadamente, los reportes de tiroteos en Estados Unidos no son algo fuera de lo común, de confirmarse que una mujer haya abierto fuego esta mañana en un almacén farmacéutico de Maryland sí sería algo inusual.

Y es que en Estados Unidos, una de las naciones en donde el acceso a armas es sumamente sencillo para la población, la gran mayoría de los autores de tiroteos y masacres con armas de fuego son hombres.

