Ricardo Monreal dijo que considera abandonar a Morena tras no resultar ganador en la encuesta interna para elegir al candidato para la jefatura de Gobierno en CDMX.

De gira por Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, se pronunció por primera vez sobre la situación del delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien ha manifestado su malestar con su partido por no ser elegido candidato a la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.

En una dura declaración realizada para Imagen Televisión, durante su gira de campaña en Nueva York, Obrador aseguró que el delegado debe definir si quiere apoyar a su partido o al “régimen corrupto” que representan las otras plataformas políticas.

“El PRI y el PAN y sus asociados son partidos paleros que quieren que se mantenga este régimen corrupto, entonces si Ricardo Monreal se va con los partidos corruptos, que lo piense muy bien, son momentos de definición, no hay términos medios, es con el cambio o con el régimen de corrupción, nada más, cambio sí o cambio no, lo demás es, como dicen los jóvenes, puro choro mareador”, aseguró el político tabasqueño.

Apenas unos días antes, Ricardo Monreal dijo a Radio Fórmula que estaba considerando abandonar a Morena tras no haber sido ganador en la encuesta interna para elegir al candidato para la jefatura de Gobierno en CDMX.

Al respecto, el dos veces candidato a la presidencia del país aseguró que no desea que nadie abandone las filas de su partido, y aclaró que está decisión recae en Monreal. Obrador también pidió al delegado de Cuauhtémoc recordar que la lucha de Morena es diferente a la de otros partidos ya que sus integrantes no buscan cargos ni dinero.

“Va a depender de él, desde luego no me gustaría que se fuera nadie de Morena, pero no luchamos por cargos, luchamos por ideales, por principios, si se trata de buscar cargos pues yo ya sería presidente de México”, señaló Obrador.

Monreal responde

Tras las declaraciones de Obrador, el ex gobernador de Zacatecas compartió un vídeo en sus redes sociales en el que señaló que durante su vida pública ha actuado con mesura y en el que señala que ha recibido golpes de parte de un grupo que denomina “la nomenklatura” que opera dentro de su partido.

“Tristemente, es un pequeño grupo al que he denominado la nomenklatura, el que se encargó de apoderarse de la toma de decisiones que han contribuido a este desgaste de nuestra organización. Estoy consciente y convencido de que nadie es indispensable y tampoco necesario, este movimiento para la transformación del país continuará y nadie lo parará. Lo que sí debo dejar a salvo es la verdad y el honor y eso es el fondo del episodio que me ha tocado vivir; actualmente, al interior de mi organización, recibo los embates, pero siempre he sabido resistir y hoy no será la excepción”, señaló Monreal.

Con información de Excélsior y Nación 321.