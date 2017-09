La tragedia en el colegio Rébsamen: los testimonios de los sobrevivientes

Con el paso de los días, se conocen cada vez más detalles que hacen pensar que la escuela estaba mal diseñada, que no contaba con los permisos correspondientes y que esta tragedia pudo evitarse.

El pasado martes, Arantxa Estrada Vera, de 14 años, sintió que el piso se movía bajo sus pies. La estudiante de tercer grado de secundaria tomaba clases en el segundo piso del Colegio Enrique Rébsamen, uno de los mayores símbolos de la tragedia en México tras el sismo de 7.1 grados que se registró el 19 de septiembre.

Ella fue de las primeras en sentir el movimiento. Las alertas sísmica no sonaron en ningún momento, dice.

“Yo siento el temblor porque mi salón estaba ubicado en el segundo piso de secundaria. Siento un movimiento muy leve y digo: ‘está temblando’ y algunos me hacen caso y entonces algunos empezamos a salir. Cuando ya empezó más fuerte todos se empezaron a salir, porque no se escuchó en ningún momento la alarma sísmica”, relata la joven con voz afectada.

“A mi fuerte fuerte me agarró en las escaleras, porque todos tenemos entendido que cuando hay un sismo tenemos irnos al patio de primaria y bajando las escaleras escucho como crujen las escaleras, empiezo a temblar muy feo y luego veo todo el polvo blanco que salió y apenas alcanzo a ver cómo está partiéndose la pared y viene hacia mí y me hago bolita en la escalera” dice Arantxa.

Ella dice que logró sobrevivir porque salió del edificio en el que se encontraba antes de que colapsara por completo, pero todavía no logra ponerse en contacto con todos sus amigos y no sabe si ellos lo lograron o no.

Diego Hernández es otro niño que estudiaba el segundo grado de secundaria en el Colegio Rébsamen. Estaba en clase de matemáticas cuando los edificios comenzaron a caer. Logró salir de su salón, bajó las escaleras y corrió la patio de la primaria, ahí, trepó por unas escaleras que los vecinos tendieron del otro lado y cruzó la barda.

Como Arantxa, Daniel no sabe qué fue de todos sus amigos “Algunos iban conmigo… a otros sí les tocó la escuela”.

En el Colegio Enrique Rébsamen estudiaban 400 alumnos. El viernes por la tarde, tras dos días agónicos en los que cientos de voluntarios y elementos de la marina y el ejército intentaron salvar vidas de entre los escombros, la Secretaria de Marina dio a conocer que ya no hay más niños debajo de los escombros.

“Todos los niños que había en la escuela fallecieron o están en hospitales, o están a salvo en sus casas”, expresó la dependencia en un comunicado.

Todavía es muy pronto para saber si habrá culpables por lo ocurrido en el Colegio Rébsame. Los terremotos son manifestaciones ciegas de la naturaleza, pero no quitan vidas por sí mismos. La falta de precaución, la corrupción en los permisos de construcción y la irresponsabilidad sí.

Con el paso de los días, se conocen cada vez más detalles que hacen pensar que la escuela estaba mal diseñada, que no contaba con los permisos correspondientes y que esta tragedia pudo evitarse. Las losas de los edificios, por ejemplo, eran de un espesor que superaba el rango de lo que podían cargar las vigas que la sostenían.

María del Consuelo, mamá de uno de los alumnos que logro sobrevivir, relató que “muchos por su propio instinto salieron, por no hacer lo que se supone tenían que hacer, correr hacia el otro lado se salvaron, esa es la verdad, porque la ruta de evacuación era pasar por debajo del edificio que se desmoronó”.

Tal fue el caso del hijo de Ivonne Carbajal, Axel Rodrigo, quien se salvó porque también corrió hacia el lado contrario a la ruta de evacuación establecida por el Colegio Rébsamen.

“Ellos tienen una ruta de acceso hacia un lado, de salida, llegaron hacia allá y fue donde vieron que se colapsó el edificio, entonces tuvieron que regresar hacia las otras escaleras y los empezaron a bajar”, relató Ivonne.

¿Alguien resultara detenido por lo ocurrido en el Colegio Rébsamen? Todavía es muy pronto para saberlo, pero las autoridades de la delegación Tlalpan dicen que revisaran cada detalle de los permisos de la construcción para deslindar responsabilidades, con la esperanza de que una tragedia de esta naturaleza nunca más vuelva a ocurrir.

