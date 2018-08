Con el objetivo de contribuir al cuidado del medio ambiente, la salud y la economía, el Gobierno de la Ciudad de México firmó un Convenio de Colaboración para inhibir el uso de popotes e implementar acciones para la destrucción de botellas de vidrio en restaurantes y bares.

Ciudad de México .- El Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, reconoció la contribución de los dueños de establecimientos mercantiles a esta estrategia, a través de la reducción del uso de popotes, así como la destrucción de botellas de vidrio lo que evitará que se rellenen con bebidas adulteradas que puedan venderse nuevamente.

“Lo anterior, se suma a otras como espacios libres de tabaco y el retiro de saleros de las mesas para prevenir enfermedades relacionadas con el alto consumo de sal”, establece un comunicado.

Amieva Gálvez subrayó que el CDMX “acompaña a dueñas y dueños de establecimientos mercantiles, en el cumplimiento de la normatividad en materia de salubridad, protección civil y funcionamiento, por lo que se pronuncia por no sancionar, no suspender y no clausurar sus negocios, puesto que arriesgan su patrimonio y su esfuerzo para ofrecer un servicio y generar miles de empleos”.

Sostuvo que la administración capitalina “no descansará ni un solo día para seguir proporcionando seguridad y evitar que quienes se dedican a esta digna actividad de prestación cordial de servicios de alimentos preparados para quienes habitan o visitan esta ciudad, sufran delitos”.

Destacó la importancia de trabajar en beneficio del cuidado del entorno ambiental, ya que en la metrópoli una persona produce alrededor de un kilo y medio de residuos sólidos de manera diaria, de los cuales 46 por ciento son inorgánicos.

Es por ello, aseguró, que la estrategia novedosa es motivo de coordinación y sinergia, tanto con integrantes de la industria restaurantera nacional como local, situación que favorece al entorno global, ya que los popotes tardan entre 50 o 100 años en degradarse y coadyuvan a la conformación de islas de plástico en el mar.

José Francisco Caballero García, secretario de Desarrollo Económico (SEDECO), dio la bienvenida a las prácticas responsables encaminadas a la toma de mejores decisiones para el cuidado del planeta. Comentó que la CDMX es la segunda entidad con más restaurantes al contar con 47 mil 464 unidades, 17 mil negocios de venta de antojitos, así como 14 mil cafeterías y fuentes de sodas donde se ofrecen popotes, de ahí la importancia de hacer conciencia sobre el tema.

Tanya Müller García, secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA), se dijo convencida de que las políticas públicas que se realizan con la Iniciativa Privada y la academia son exitosas, por lo que ésta, que es una de las primeras en el país y en la ciudad, contribuirá a lograr los resultados deseados.

Román Rosales Avilés, secretario de Salud (SEDESA), anunció que a través de la Agencia de Protección Sanitaria (APS), impulsarán acciones para dar cumplimiento a la estrategia, por lo cual visitarán los establecimientos para promover la campaña, a fin de desincentivar el uso de popotes, hasta retirarlos de los locales.

Artículo relacionado: Investigadores mexicanos desarrollan proceso “químico verde” para degradar el PET