Un nuevo tipo de antibiótico ha sido descubierto por primera vez en 30 años. Experimentos sugieren que la nueva familia de antibióticos, conocida como malacidinas, puede matar varias superbacterias, incluido el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), que es muy difícil de tratar.

Cuando se probaron infecciones por SARM en la piel de ratas, los roedores no experimentaron efectos secundarios, dando a los investigadores la esperanza de que hayan descubierto una alternativa no tóxica a los antibióticos actuales.

Se cree que la falta de nuevos medicamentos combinados con la sobreprescripción ha impulsado la resistencia a los antibióticos, que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “tiene el potencial de afectar a cualquier persona, de cualquier edad, en cualquier país”. Esta resistencia podría causar que una simple infección u operación pueda ser potencialmente mortal.

El profesor Sean Brady de la Universidad Rockefeller en Nueva York, autor del estudio, dijo: “La administración tópica fue exitosa en la esterilización de heridas infectadas con MRSA en un modelo de rata.

“A las 24 y 72 horas después de la infección, el tratamiento con malacidina resultó en cargas bacterianas no observadas en las heridas. Del mismo modo, las malacidinas no mostraron toxicidad significativa contra las células de mamíferos en las concentraciones más altas probadas. Incluso después de 20 días de exposición a niveles subletales, no detectamos ningún S. aureus resistente a la malacidina.

“A pesar de la amplia disponibilidad de antibióticos, las enfermedades infecciosas siguen siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

“En ausencia de nuevas terapias, se predice que las tasas de mortalidad debidas a infecciones no tratables aumentarán más de diez veces para 2050”.

Los investigadores están investigando el potencial de Malacidin en el tratamiento de infecciones humanas.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista médica Nature Microbiology.

