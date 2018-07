Si bien actualmente ya existen cervezas de cannabis, la empresa canadiense Dooma Wendschuh de Province Brands busca ser la primera en el mundo en ofrecer un producto 100 por ciento derivado de la marihuana, una combinación del sabor y los efectos recreativos de la planta y las características tradicionales de la bebida alcohólica.

“Nuestra cerveza se elabora a partir de los tallos, el tallo y las raíces de la planta de cannabis”, Dooma Wendschuh de Province Brands, empresa de Toronto.

De acuerdo al reporte de The Global and Mail, después de varios intentos la empresa con sede en Toronto logró un producto que rescata el sabor de la marihuana y permite un efecto casi inmediato.

“La cerveza te golpea muy rápido, lo cual no es común para una marihuana comestible”, indicó el empresario.

Te recomendamos: Senado de Canadá aprueba finalmente consumo legal de marihuana

Dooma Wendschuh detalló que la intención es que el consumo de la cereza de marihuana modere la ingesta de alcohol, ya que con una sola dosis los efectos son inmediatos.

Además, recomiendan consumir menos de cinco cervezas al día y no es recomendable hacerlo en ayunas.

“Unlike many cannabis beers, which are merely infused with THC and CBD oils, one start-up in particular, called Province Brands, is making beer by actually brewing with the cannabis plant”

Thank you for the story, @esquire! https://t.co/t0XUXEyuHI

— Province (@ProvinceBrands) 24 de julio de 2018