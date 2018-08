En el mundo empresarial o de emprendimiento todo está ligado, así que más allá de concentrarte solo en la parte laboral, también debes poner atención al aspecto personal, por eso conoce algunos hábitos que te ayudarán para que tu negocio crezca.

Ciudad de México.- Y no se trata de tips o consejos teóricos para tener una mejor gestión administrativa, fiscal o de recursos humanos; sino que están enfocados a que hagas un análisis de cómo es tu vida diaria y de qué manera afrontas las diversas situaciones que se te van presentando.

Basados en la idea antigua de que no se deben mezclar las cosas personales con el trabajo, muchos mantienen una filosofía empresarial errónea, ya que en la medida en que crecen las necesidades del negocio, en esa misma proporción descuidan su vida personal.

Lo interesante de las teorías modernas, es que nada está separado y el individuo funciona como un conjunto, es decir, todas sus actividades están ligadas.

Trabajar mucho no significa avanzar

Aquí aplica aquella máxima de que cantidad no es lo mismo que calidad, por lo que estar siempre ocupado y creer que no se tiene tiempo para otra cosa que no sea el trabajo, reduce los momentos para atender los temas personales y esto es dañino para la persona y para el negocio.

Sobre todo porque lo primero que se reduce son las horas de descanso, se duerme poco y mal y a la larga, se pierde capacidad cognitiva.

Tal como lo señala un texto de Entrepreneur, “si no duermes lo suficiente, te va a tomar el doble de tiempo llevar a cabo tus proyectos”, esto debido a que el cerebro también se fatiga. “Una mente cansada es lenta, así que preocúpate por hacerte de tiempo para poder recargar energías”.

También, esto tiene que ver con la manera en que se asumen las responsabilidades y cómo se delegan entre los colaboradores, ya que asumir que todo lo tiene que resolver uno mismo es agotador, desgastante y sobre todo, se pierde el foco de las cosas realmente importantes.

Escuchar y aprender de los demás

Por otra parte, está la forma en que se fortalecen las relaciones con las personas que están en el entorno, ya que actitudes violentas, autoritarias o denigrantes, creyendo que se tiene el poder para hacer eso, pueden generar mucho más daño que beneficios tanto a los negocios, como en el entorno social.

“Lo creas o no, tus inconvenientes con las personas absorben gran parte de tu energía imposibilitando una buena concentración a la hora de estar en tu empresa”, dice Zechariah Newman, experto en temas empresariales.

Así, entre los hábitos más sanos de convivencia, siempre tiene que estar presente una alta capacidad para escuchar a los demás, crear una habilidad única para ser empáticos y generar con esto un ambiente de respeto, comprensión y tolerancia.

De esta manera, siempre habrá personas comprometidas para ayudarte de manera sincera cada vez que te encuentres en situaciones difíciles o cuando las cosas se complican en los negocios, y lo más interesante de esto, es que todo se genera por las buenas relaciones personales.