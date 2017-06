Descubren la parte del cerebro que provoca el amor a la pareja/

Atlanta, Estados Unidos .-Investigadores estadounidenses encontraron, en los cerebros de los ratones de la pradera, la parte del cerebro que se activa y libera estímulos positivos al momento de elegir a su pareja afectiva.

A través de un artículo publicado en Nature, Elizabeth Amadei, coautora principal de la investigación y neurocientífica del Centro Silvio O. Conte de Oxitocina y Cognición social de la Universidad de Emory, ubicado en Atlanta, detalló que sus hallazgos indican que, “la fortaleza de la comunicación entre las partes de un circuito en el cerebro llamado corticoestriatal, que controla la habilidad de los animales para alterar su comportamiento para obtener recompensas, predice a qué velocidad una hembra de ratón se vinculará a su pareja”.

De acuerdo con los investigadores existen zonas cerebrales donde se libera sustancias químicas, como la oxitocina y la dopamina, que actuan dentro de la corteza prefrontal medial y el núcleo accumbens para establecer el vínculo de pareja. Por ello decidieron utilizar sondas para escuchar la comunicación neural entre estas dos regiones del cerebro para posteriormente analizar la actividad de las hembras de ratón a medida que pasaban unas seis horas socializando con un macho, un período de cohabitación que normalmente conduce a un enlace de pareja.

“Descubrimos que durante la formación del vínculo de pareja, la corteza prefrontal, un área involucrada en la toma de decisiones, ayuda a controlar las oscilaciones rítmicas de las neuronas en el núcleo accumbens, el eje central del sistema de recompensa del cerebro”, agregó la catedrática.

