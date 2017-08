California, Estados Unidos .– Para adquirir un smartphone es necesario tomar en cuenta que sistema operativo deseamos utilizar, las opciones que actualmente lideran en el mercado son los softwares creados por las empresas Google y Apple, por lo que ambas compañías constantemente se encuentran presentando innovaciones y actualizaciones de sus programas. Este año el buscador más utilizado en Internet a optado por lanzar la versión 8.0 de Android, el cual fue bautizado como Oreo, haciendo referencias a las galletas, de chocolate con crema de vainilla en su interior, que llevan el mismo nombre.

La nomenclatura usada para identificar este sistema operativo sigue la costumbre de Google de diferenciar las versiones de Android utilizando nombres de postres, como Eclair, Ice Cream Sandwich y, más recientemente, Nougat. Y de acuerdo con la consultora Gartner este software, para dispositivos móviles, es usado por cerca del 80 por ciento de los smartphones en el mundo.

A través de un comunicado la empresa detalló que las novedades que incluirá Oreo es un aumento en la seguridad, con lo que se se espera frenar el malware y fortalecer la privacidad de las personas, de igual forma el programa permitirá ahorrar segundos en la navegación y mejorar la gestión en las notificaciones agrupándolas por nivel de importancia.

De acuerdo con El Informador, los primeros dispositivos que tendrán la actualización son los smartphones de Google, Pixel 5x y 6P, después llegarán Pixel C y Nexus Player. Por el momento, Android Oreo está disponible tan solo de en versión previa y la versión final aun no cuenta con una fecha definida para ser lanzada al publico en general.

