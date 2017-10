Entregan el premio Nobel de Física a los recientes hallazgos en ondas gravitacionales

Suecia, Estocolmo .- La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el premio Nobel de Física del 2017 a los investigadores estadounidenses Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne, por la detección de las ondas gravitacionales que habían sido anticipadas por Albert Einstein.

Los científicos, que participan en el observatorio Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales (LIGO, por sus siglas en inglés), donde realizaron el descubrimiento, de las ondas cuyo origen provienen de las colisiones de dos agujeros negros. “Nos tomó mucho tiempo, casi dos meses, para convencernos de que habíamos visto algo desde el exterior que era verdaderamente una onda gravitacional”, confesó Weiss durante la rueda de prensa celebrada con motivo de la concesión del galardón, reportó la BBC.

