Google honra al científico que explicó cómo mueren las estrellas

Nueva Delhi, India.– Como un reconocimiento al trabajo realizado por el científico Subrahmanyan Chandrasekhar, cuyo trabajo ayudó a comprender la manera en que las estrellas terminan su ciclo de vida, Google India colocó un doodle en la página principal de su buscador.

Chandrasekhar nació en 1910 en Lahore, que en ese entonces pertenecía a la India Británica, por lo que este año se celebran 107 años de su natalicio. El buscador recordó que el científico, quien se nacionalizó estadounidense a los 43 años, fue considerado un niño prodigio por comenzar a publicar sus primeras teorías antes de los 20 años. Con tan solo 34 años se convirtió en un distinguido profesor de física en Londres.

Fue el primer astrofísico en recibir en recibir el Nobel de Física, galardón que le fue otorgado en 1983. En esa ocasión la Academia de las Ciencias Suecas señaló que le daban el reconocimiento por su investigaciones donde concluyó que solo las estrellas de baja masa podían terminar sus vidas como una enana blanca. Y que soóo las estrellas que tiene una baja masa en ausencia de una fuente interna de calor, se colapsarían por debajo del tamaño terrestre. Este límite se conoce como límite de Chandrasekhar y está relacionado con la formación de estrellas de neutrones y agujeros negros, recordó Hipertextual.

El medio agregó que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio bautizó a uno de sus satélites en honor al Subrahmanyan, la sonda en cuestión es el Observatorio de rayos X Chandra.

With his feet on the ground, he reached for the stars. Remembering the Nobel prize winning astrophysicist, S.Chandrasekhar. #GoogleDoodle pic.twitter.com/zSFKr5iPho

— Google India (@GoogleIndia) 19 de octubre de 2017