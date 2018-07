Revelados los videojuegos Games With Gold para el mes de agosto

Microsoft dio a conocer alineación de videojuegos gratuitos para usuarios de Xbox Live Gold durante el mes de agosto; For Honor es el más esperado.

Los usuarios de Xbox Live Gold ya conocen los cuatro videojuegos que podrán descargar de forma gratuita en las consolas Xbox One y Xbox 360 a través del programa Games With Gold durante el mes de agosto del 2018. Aquí te damos a conocer la lista y la reseña de cada uno de ellos.

Major Nelson informa que los cuatro juegos disponibles para las consolas Xbox 360 y Xbox One son los siguientes:

Xbox One

Durante todo el mes de agosto se podrá descargar Forza Horizon 2 en su versión de décimo aniversario. Después, del 16 de agosto al 15 de septiembre, FOR HONOR estará disponible. El primero de estos juegos tiene un costo regular de 19.99 dólares, mientras que el segundo cuesta 59.99 dólares para aquellos que no son suscriptores.

Xbox 360

Para la consola Xbox 360, Dead Space 3 será el primer videojuego gratuito del 1 de agosto al 15 de agosto. A partir del 16 y hasta el 31 del mismo mes, Disney Epic Mickey 2: The Power of Two no tendrá ningún costo para los miembros del programa. Ambos videojuegos tienen un precio regular de 19.99 dólares.

Los videojuegos disponibles para Xbox 360 también se podrán descargar y jugar en la consola Xbox One gracias al programa de retrocompatibilidad.

Descripción de videojuegos Games With Gold agosto 2018

Forza Horizon 2

Maneja a través un enorme mundo abierto con tus amigos en la gran celebración del estilo, la velocidad y las carreras llenas de acción. Explora sitios hermosos y exóticos conduciendo más de 200 de los mejores autos del mundo, todos creados con la máxima precisión de detalles. Te espera un mundo de belleza y libertad. Esta versión incluye el juego completo de Forza Horizon 2, la aplicación Forza Hub para Xbox One y el Paquete de autos décimo aniversario.

FOR HONOR

Sumérgete en el caos de la guerra como un valiente caballero, un brutal vikingo o un mortífero samurái. Blande tu arma como nunca antes con el innovador sistema Art of Battle, que te da el control total del guerrero. Lucha en un combate cuerpo a cuerpo vertiginoso y brutal en el modo historia y en los modos multijugador.

Dead Space 3

Dead Space 3 lleva a Isaac Clarke y al despiadado soldado John Carver a un viaje por el espacio para descubrir el origen de los necromorfos y los secretos de Tau Volantis. Juega en solitario en la piel de Isaac Clarke o con un amigo que encarne a John Carver en el contundente modo cooperativo.

Disney Epic Mickey 2: The Power of Two

Libera la fuerza del pincel en una nueva aventura cooperativa. Únete a Mickey y Oswald en una batalla épica para salvar el mundo mágico de Wasteland y cambiarlo para siempre. Interactúa con tus personajes favoritos como nunca antes en la aventura más heroica de Disney.

Todos estos juegos son parte del programa Games With Gold, que tiene un costo de 139 pesos por una suscripción mensual, 349 pesos por una membresía trimestral o 999 pesos por un año de acceso.

Una vez que te suscribas no solo tendrás acceso a la plataforma multijugador de todos tus videojuegos y 4 títulos gratis cada mes, también recibirás descuentos en videojuegos o complementos para estos (programa Deals With Gold).

