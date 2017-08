Donald Trump y Hillary Clinton tendrán su debut en la serie de American Horror Story

Tanto Trump como Clinton realizaron una gran disputa por obtener la candidatura a la presidencia en el 2016, por lo que utilizaran dicho acontecimiento para la serie de terror.

El día de hoy, a través de la cuenta oficial de Twitter de la aclamada serie, se reveló el intro de la serie en donde podemos apreciar ciertas figuras políticas importantes como George Washington y, por supuesto, Hillary Clinton y Donald Trump.

La imagen de Washington en el intro de American Horror Story aparece en una especie de muñeco. Entra las escenas sangrientas en donde derraman sangre en la bandera de los Estados Unidos, aparecen los actuales políticos en mascaras usadas por personas.

El creador de la serie, Ryan Murphy, declaró en marzo de 2017, entrevistado por el medio E! Online, que la séptima temporada de American Horror Story partiría con los resultados sobre la elección de 2016 entre Donald Trump y Hillary Clinton.

Se confirmó que Evan Peters (Quicksilver en las cintas de X-Men) y Sarah Paulson (Abby Gerhard en la cinta Carol) regresarán como protagonistas principales de la serie televisiva. La séptima temporada de American Horror Story se tiene programada para salir a la pantalla chica el martes 5 de septiembre.

Watch it begin. Witness the opening credits for #AHSCult. pic.twitter.com/7X3Cy9W7DV

— AmericanHorrorStory (@AHSFX) August 21, 2017