Cineasta James Cameron comenta sobre la cinta de la Mujer Maravilla

El director de tras de exitosas películas como Titanic y Avatar, James Cameron, recientemente dio un comentario en relación con la película estrenada en junio de este año, la Mujer Maravilla, protagonizada por la actriz de Israel, Gal Gadot.

En una entrevista con el medio The Guardian, Cameron comentó que la película de la Mujer Maravilla es “un paso atrás” para las mujeres, comparando con su trabajo hecho con Sarah Connor en Terminator 2.

“Toda la auto-felicitación que Hollywood ha estado haciendo a la Mujer Maravilla ha estado equivocado. Ella es un icono objetivado y es simplemente el Hollywood masculino haciendo lo mismo. No estoy diciendo que no me gustó la película, pero, para mí, es un paso atrás. Sarah Connor no era un icono de belleza. Ella era fuerte, con problemas, era una terrible madre, y se ganó el respeto de la audiencia a través de un verdadero templo de acero. Y para mí, (el beneficio de los personajes como Sarah Connor) es muy obvio. Digo, la mitad de la audiencia son mujeres”, comentó el director James Cameron.

Debido a los comentarios que proporcionó el cineasta de 63 años, la directora detrás de la película de la Mujer Maravilla, Patty Jenkins, respondió en su cuenta de Twitter, la declaración de Cameron defendiendo su trabajo hecho en la Mujer Maravilla.

“La inhabilidad de James Cameron para entender lo que es la Mujer Maravilla, o lo que significa, para las mujeres de todo el mundo no es sorprendente, a pesar de que él es un gran cineasta, no es una mujer. No hay ningún tipo de mujer correcta y equivocada”, respondió Jenkins en su publicación de Twitter.

No solo la cineasta Patty Jenkins defendió el derecho de las mujeres en papeles protagónicos, Paul Feig (director de la reciente película de las chicas Ghostbusters) también respondió ante la declaración de Cameron en redes sociales diciendo: “Desearía que James Cameron se dé cuenta de que cualquier papel protagónico para mujeres son un paso adelante. Sarah Connor fue increíble y también la Mujer Maravilla”, comentó el director.

I wish James Cameron would realize any great leading roles for women are a step forward. Sarah Connor was awesome & so was Wonder Woman. — Paul Feig (@paulfeig) August 25, 2017

La Mujer Maravilla tuvo un tremendo éxito en taquillas y fue bien recibida por los críticos de cine. Logró recaudar un total de $800 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la cinta más exitosa dirigida por una mujer.